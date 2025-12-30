Vezi oferta pentru etapa din Premier League!

Ultima șansă de redresare pentru Burnley

Burnley caută cu disperare prima victorie după mai bine de două luni și speră să profite de forma slabă a lui Newcastle în deplasare.

Cu două remize consecutive, gazdele dau semne de revenire, însă problemele ofensive rămân o mare necunoscută.

De partea cealaltă, „coțofenele” vor revanșa după un final de an sub așteptări și pot vedea acest duel drept momentul ideal pentru a reveni în prima jumătate a clasamentului.

Stamford Bridge, terenul revanșei

Chelsea vrea să încheie anul cu un succes în fața propriilor fani, după o perioadă complicată și rezultate oscilante.

Bournemouth traversează o criză profundă de formă și are una dintre cele mai fragile apărări în deplasare, ceea ce ar putea fi exact ce le trebuie londonezilor.

Cu o miză importantă pentru pozițiile europene, meciul se anunță deschis și spectaculos.

Test major în lupta pentru titlu

Arsenal apără primul loc într-un duel cu Aston Villa, una dintre cele mai în formă echipe ale momentului.

„Tunarii” sunt aproape impecabili acasă, dar Villa vine cu un moral excelent și cu reputația unei echipe care nu renunță niciodată.

Cu istoria recentă de partea oaspeților, duelul de pe Emirates poate avea un impact major în cursa pentru titlu.