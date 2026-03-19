(P) Produse de grooming care nu ar trebui să lipsească din rutina bărbaților

Ei trebuie să se concentreze pe curățarea pielii (cu un gel facial cu ingrediente naturale), pe exfoliere pentru îndepărtarea celulelor moarte și desfundarea porilor (cu un scrub facial delicat ce are și proprietăți revitalizante), pe hidratare și tratamente cu beneficii anti-îmbătrânire, alese în funcție de nevoile pielii. Pentru tenul gras, un bărbat ar avea nevoie de cea mai fină și deschisă la culoare cremă posibilă. Cel mai bine ar fi să folosească un gel sau o loțiune de față. Produsul ar trebui să fie fără uleiuri, non-comedogenic, să nu lase o peliculă grasă, pentru ca porii să nu fie evidențiați. În mod ideal, compoziția cremei ar trebui să fie cu protecție împotriva soarelui, hidratantă și protectoare. O astfel de cremă reglează funcționarea glandelor sebacee.

Pentru tenul uscat, un bărbat ar trebui să aleagă o cremă mai grasă. În general astfel de produse sunt denumite ca fiind hrănitoare și pentru pielea uscată. Compoziția cremei trebuie să includă ceramide – care reduc liniile fine, ridurile și păstrează umiditatea în straturile pielii. Glicerina este un ingredient care atrage apa și o menține în straturile profunde ale pielii. De asemenea, crema ar putea conține unele uleiuri care compensează lipsa de sebum. În cazul unui ten normal și mixt, o cremă ușoară este potrivită pentru îngrijirea pielii. Chiar așa se numesc aceste produse – cremă pentru ten mixt sau cremă pentru pielea sensibilă. Astfel de produse nu conțin alcool, acizi, uleiuri, parfumuri, ele doar oferă o hidratare optimă și sunt potrivite pentru majoritatea oamenilor. Ideal pentru față ar un gel de curățare pentru orice tip de ten, chiar și pentru cel gras, care nu conține deloc alcool și săpun. El se poate folosi oricând, în zilele călduroase când pielea este transpirată, după activități sportive, dar și înainte sau după fiecare bărbierit. Unele produse tip gel au formule și mai blânde, care sunt perfecte pentru pielea sensibilă, deci sunt adecvate pentru spălarea zilnică. Acestea curăță perfect și lasă tenul strălucitor și fin.

După curățarea feței, un bărbat ar putea folosi o cremă cu apă termală Uriage, glicerină și acid hialuronic pentru hidratarea adecvată a feței. Astfel de ingrediente mențin umezeala în piele, fortifică bariera protectoare cutanată, tratează afecțiunile, iar textura cremei este perfectă, fină, oferă o stare de bine. Printre recomandările Notino se numără și produsele de grooming. Dintre acestea fac parte și cremele depilatoare care rezolvă nevoia bărbaților de a elimina excesul de păr, în primul rând pe spate, brațe, picioare, pentru a avea o piele netedă, așa cum își doresc. La unii dintre ei, excesul de păr adesea le strică aspectul. De exemplu, la unii, dacă apare un exces de păr la sprâncene, iar acesta crește pe zona dintre sprâncene spre nas, atunci acest lucru nu le adaugă niciun farmec, ci dimpotrivă. De asemenea, excesul de păr de sub brațe oferă o senzație neplăcută. Culturiștii de exemplu se epilează frecvent, pentru ei este absolut în regulă să aibă pielea fină și fără fire de păr

În prezent, există trei moduri de a elimina excesul de păr: cu aparatul de ras, cu laserul și prin epilare cu ceară. Fiecare mod are avantaje și dezavantaje. În loc de epilarea cu ceară se poate folosi un produs de marcă – crema depilatoare care se aplică ușor, se îndepărtează cu o spatulă cu tot cu firele de păr, iar apoi se clătește pielea cu apă călduță. În prezent, cremele depilatoare pentru bărbați sunt o alegere perfectă, deoarece ele facilitează bărbieritul, elimină rapid excesul de păr, hidratează și calmează pielea. În ceea ce privește îngrijirea părului, bărbații trebuie să fie atenți la ce produse aleg. În primul rând au nevoie de șampoane și balsamuri de calitate, ce reduc căderea părului, cu pH neutru pentru scalp. În al doilea rând trebuie să fie atenți la ingrediente, să aleagă produse de îngrijirea părului (ex. seruri) care au elemente active ce hrănesc, stimulează creșterea rapidă și întăresc părul.