New BOSZ: Dortmund si-a ales antrenorul si il prezinta azi! RAZBOI ISTORIC pentru Mbappe: cine ofera 140 de milioane de euro

10:07

L'Equipe sustine ca Arsenal e gata sa dea 140 de milioane de euro pentru a le lua fata lui Real, Barcelona, City sau United in cursa pentru Mbappe! In cazul in care transferul se face, pustiul francez devine cel mai scump jucator din istoria fotbalului!

Arsenal and a new €140m offer for Kylian Mbappe, it isn’t quite all it seems. #AFC #PSG #ASM https://t.co/oSHgZQuvZ2 pic.twitter.com/vk7GlJk7rR