Revolta jucatoarelor dupa accidentarea lui Bethanie Mattek Sands: "Ne bucuram cand iesim cu bine de pe teren, conditiile sunt oribile"

Mai multe jucatoare din circuitul WTA au cedat dupa accidentarea suferita de americanca Bethanie Mattek Sands, numarul 1 mondial in clasamentul de dublu si fosta castigatoare de Grand Slam inclusiv alaturi de Horia Tecau. Bethanie Mattek Sands a suferit o accidentare care ii poate pune capat carierei chiar in meciul disputat impotriva Soranei Cirstea, din turul 2.

La cateva ore dupa cumplitul incident, jucatoare precum Kiki Mladenovic, Aga Radwanska ori Alison Riske au spus lucrurilor pe nume. Acestea spun ca starea terenurilor de la Wimbledon este foarte proasta.

"Sincer, ma bucur atunci cand ies cu bine de pe teren. Sa va spun ce se intampla cu adevarat acolo. Sunt gauri uriase, chiar am discutat cu Alison Riske in timpul meciului direct sa iesim de pe teren. Dupa doua game-uri jucatem, am decis sa nu mai jucam.



L-am intrebat pe arbitru ce prevedere regulamentul cand ambele jucatoare nu mai vor sa joace, insa el mi-a spus ca, din pacate, nu poate face nimic si ca trebuie sa jucam in continuare. Am auzit multe nemultumiri din partea tuturor jucatoarelor", a spus Kristina Mladenovic.

Poloneza Radwanska a descris si ea conditiile ca fiind "oribile".

Invingatoare in meciul cu Mladenovic, Alison Riske a spus: "Spatiul din spatele liniei de fund este plin de pamant, iar sub el este o suprafata alunecoasa, stai ca pe gheata. Nu vedeti ca toata lumea aluneca in stanga si in dreapta? Mai grav e ca toate terenurile sunt la fel".