Momente cumplite si pentru Sorana, dupa accidentarea adversarei de ieri: "Repeta 'Sorana, ajuta-ma, ajuta-ma'. N-am vazut asa ceva pana acum"

Sorana Cirstea s-a calificat ieri in turul al treilea de la Wimbledon, insa la capatul unui meci umbrit de un eveniment nefericit. Americanca Bethanie Mattek Sands, adversara Soranei, s-a accidentat foarte grav, la scorul de 1-1, fiind obligata sa abandoneze.

Sorana Cirstea a fost prima care a incercat sa o ajute pe Bethanie Mattek Sands. Imediat dupa ce americanca s-a prabusit la pamant, romanca a sarit peste fileu, pentru a vedea ce s-a intamplat cu adversara sa. Sorana s-a ingrozit cand i-a vazut genunchiul lui Bethanie.

"I-am vazut genunchiul, care era intr-o pozitie nefireasca. Iesise cum n-am mai vazut niciodata iesit in genunchi, poate doar in filme sa vezi asa ceva. Mi s-a parut ca a durat enorm pana a ajuns ajutorul medical. Bethanie a stat pe gazon vreo 15 minute fara niciun fel de ajutor, ceea ce mi s-a parut mult prea mult!



Am incercat sa o ajut cat am putut, atat eu, cat si sotul si fizioterapeutul ei. Inca nu imi dau seama ce soc am avut cand am vazut genunchiul. Nu am avut ce sa-i spun, fiindca si ea era in stare de soc si tot repeta: "Sorana, ajuta-ma, te rog mult ajuta-ma"", a povestit Sorana Cirstea dupa meci.

Bethanie Mattek Sands a fost transportata la un spital din Londra, iar primul diagnostic este unul cumplit: ruptura a ligamentelor incrucisate ale genunchiului.

In turul urmator, Sorana Cirstea o va intalni pe Garbine Muguruza.