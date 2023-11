Horia Tecău a explicat în emisiunea Poveștile Sport.ro modul inedit prin care a ajuns să facă echipă cu Bethanie Mattek-Sands, în turneul de dublu mixt al ediției 2012 a Openului Australiei.

Triplu campion de Grand Slam, Horia Tecău a obținut în premieră acest statut cu ocazia succesului înregistrat alături de sportiva americană, cunoscută în lumea tenisului pentru stilul său vestimentar extravagant.

Horia Tecău: „ Din toată lista aia, nu m-am uitat după clasament, am zis Bethanie pentru că ne înțelegem bine.”

„Mulți dintre jucători de dublu se aranjau din tip să își găsească partener sau parteneră. Erau unele cupluri deja formate de ani de zile. Eu n-am făcut asta; mă concentram mereu pe dublu, chiar dacă rămâneam cu privirea pe dublu mixt, pentru că mi se părea distractiv să joci cu o colegă împotriva unei alte fete.

Pentru că nu aveam parteneră, m-am pus pe o listă cu jucători care își caută parteneră. Lângă, era lista cu jucătoare care își caută partener. Am văzut-o înscrisă pe Bethanie și m-am bazat pe comunicarea și înțelegerea dintre noi.

„O știu pe Bethanie de când aveam 14 ani. Suntem din aceeași generație. În trecut se îmbrăca mai conservator.”

O știu pe Bethanie de când aveam 14 ani. Suntem din aceeași generație. Bethanie e o fire foarte efervescentă și stilul vestimentar i se potrivește perfect. Dacă e ceva distractiv de făcut, ea se bagă și așa și-a ales echipamentul.

Noi am mai jucat dublu mixt, după aceea. Nu am mai câștigat niciun titlu, dar aveam pariuri cum că, la următoarea finală pe care o jucăm, trebuia să îmi pun și eu jambiere, ca să ne asortăm.

Poate de-asta nu am ajuns în finală, dar mi-a făcut plăcere să joc cu ea. Așa am și ales-o. Din toată lista aia, nu m-am uitat după clasament, am zis Bethanie pentru că ne înțelegem bine, e distractiv cu ea și am zis să jucăm,” a explicat Horia Tecău, în exclusivitate pentru Sport.ro.

În finala Australian Open 2012, Horia Tecău și Bethanie Mattek-Sands i-au învins pe Leander Paes și Elena Vesnina, scor 6-3, 5-7, 10-3.

Horia Tecău este unul dintre tenismenii de top ai României, în Era Open. A câștigat 38 de titluri în circuitul ATP, în proba de dublu masculin, dintre care două, în turneele de mare șlem: la Wimbledon, în 2015 și la US Open, în 2017.

A ieșit câștigător al Turneului Campionilor, în 2015, alături de Jean-Julien Rojer, dar și cvadruplu campion al turneului ATP de la București, în edițiile 2012, 2013, 2014 și 2016, cu patru parteneri diferiți: Robert Lindstedt, Max Mirnyi, Jean-Julien Rojer și Florin Mergea.

În 2016, la Rio de Janeiro, Horia Tecău a câștigat, împreună cu același Florin Mergea, singura medalie olimpică reușită de România în probele olimpice de tenis. Cei doi dubliști au fost medaliați cu argint.

