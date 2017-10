ASTA E POZA ANULUI in sport! Simona si ironiile la adresa ei, pe Facebook: "Am vazut o gluma buna pe internet!" :)

Simona Halep, noul numar 1 mondial din tenis, joaca astazi finala turneului de la Beijing, cu Caroline Garcia, de la 11:30.

Simona Halep a reusit sa doboare trei "balauri" dintr-o lovitura, la turneul de la Beijing.

A invins-o pe Maria Sharapova, a trecut de cosmarul Ostapenko, si a rupt bariera spaimei de a fi numarul 1 in lume.

Intr-un interviu difuzat aseara de TVR, realizat inaintea turneului de la Beijing, Halep a dezvaluit ca finala de la Roland Garros, de anul acesta, a fost cel mai greu moment din cariera ei.

"Atunci am avut prima sansa de a deveni numarul unu, de a castiga un turneu de Mare Slem. Am fost devastata dupa acel meci. Apoi am continuat sa muncesc din greu."

Halep a vorbit si despre glumele si ironiile la adresa ei, care incep sa curga pe Facebook mai ales in momentele grele, atunci cand pierde un meci important. Una dintre glume i-a ramas in minte.

"A fost o gluma pe internet in ultimele luni, ca locul 1 s-a schimbat, dar locul 2 a ramas acelasi", s-a amuzat Simona.

Intre timp, Simona Halep a devenit prima jucatoare din Romania numar 1 mondial.