11:30 LIVE text: Halep - Riske, la Beijing. Simona vrea razbunare dupa ratarea de la Wuhan

09:16 Halep - Riske, 11:30!



Simona Halep se lupta cu Alison Riske din SUA de la 11:30 la turneul de la Beijing. Halep e la al doilea turneu din Asia in aceasta perioada, dupa eliminarea de la Wuhan in al doilea tur, in fata Dariei Kasatkina.



In paralel cu Simona va juca si Sorana Cirstea cu Mona Barthel.