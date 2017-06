A promovat cu Stuttgart, dar poate schimba echipa. Maxim a recunoscut: "Urmeaza sa imi decid viitorul". Ce echipe il doresc

Alexandru Maxim a reusit promovarea in Bundesliga cu Vfb Stuttgart, dar se poate desparti de formatia svaba, in ciuda faptului ca are contract pana in 2019. Presa germana noteaza ca Maxim este dorit de alte trei cluburi, din Germania, Anglia si China.

Sub contract cu Stuttgart, Maxim a recunoscut ca urmeaza sa isi stabileasca viitorul, nefiind sigur ca va continua la Vfb.

"Intai voi merge in Romania in vacanta, imi voi vizita prietenii si voi merge la nunta unuia dintre ei. Apoi vom vedea", a spus Maxim, citat de Bild.

Potrivit jurnalistilor din Germania, Maxim este dorit si de Mainz 05, dar si de Leeds United, din liga a doua germana, formatie care si-a manifestat si in trecut interesul pentru serviciile sale. De asemenea, o formatie din China, al carui nume nu a fost dezvaluit, il vrea.

In varsta de 26 de ani, Maxim a jucat 25 de meciuri in ultimul sezon pentru Stuttgart, marcand 5 goluri. Acesta imbraca tricoul formatiei germane din 2013.