Steaua mai pierde doi jucatori! Lista intaririlor "de Liga" se subtiaza de la zi la zi: ultimii jucatori care ies de pe ea

Gigi Becali a anuntat la finalul sezonului, in stilu-i caracteristic, ca Steaua va purta o campanie bogata de achizitii si va aduce intariri pentru preliminariile Ligii Campionilor. De la zi la zi, aceasta lista pare, insa, sa se subtieze.

Patronul FCSB a dezvaluit mai multe nume pe care si le doreste la Steaua, in vederea sezonului 2017/18. De pe aceasta lista, doar fundasul Ionut Larie a semnat insa, in timp ce brazilianul Junior Morais, de la Astra, nu este inca 100%, fiind pana zilele trecute blocat de Astra. Totusi, situatia lui Morais este aproape de se rezolve si ea, in urma cedarii tanarului Robert Valceanu la Giurgiu.

Numele grele de pe lista lui Becali intarzie insa. Teixeira, Budescu sunt departe, la fel si Dragos Nedelcu ori Florin Coman, pe care Hagi vrea sa ii vanda cu bani buni in strainatate.

De asemenea, Lukacs Bole, de la CSM Iasi, si polonezul Maciej Wilusz sunt foarte aproape de transferuri la alte echipe! Florin Prunea, presedintele lui CSM Iasi, a dezvaluit ca Bole are o oferta buna din tara natala, de la Ferencvaros. De cealalta parte, Wilusz, de la Lech Poznan, aflat pe lista lui Nicolae Dica, ar urma sa ajunga in Rusia, la FC Rostov, anunta presa poloneza.

"Bole este unul dintre jucatorii cei mai ofertati de la noi. Insa nu cred ca o sa il ia Gigi la Steaua. Eu stiu ca e dorit de multe echipe din strainatate, iar din Ungaria este dorit de Ferencvaros. Nu cred ca o sa mai ramana in Romania", a spus Florin Prunea, citat de Fanatik.

Cifrele lui Bole in acest sezon

32 de meciuri in Liga I

9 goluri

6 cartonase galbene

Joaca la Iasi din 2014

A mai evoluat la Kaposvari Rakoczi

Cifrele lui Wilusz

20 de meciuri pentru Lech Poznan

0 goluri

1 cartonas galben

Joaca la Lech din 2015, insa a mai imbracat tricoul formatiei 2014

A mai evoluat pentru Kluczbork, Belchatow si Korona Kielce (imprumut de la Lech)