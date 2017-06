Barcelona incepe curatenia de vara: un fotbalist cumparat cu 20 de milioane pleaca LIBER. Valverde vrea sa elibereze bugetul de salarii

Barcelona se va desparti in aceasta vara, in proportie de 95%, de fundasul francez Jeremy Mathieu. In varsta de 33 de ani, acesta nu este vazut de Ernesto Valverde ca fiind un om vital pentru planurile sale.

Presa spaniola anunta ca Mathieu urmeaza sa isi rezilieze intelegerea cu Barcelona, clubul dorind sa scape de salariul de 2.4 milioane euro incasat de francez.

Potrivit Radio Kanal Barcelona, Mathieu, care va implini 34 de ani in luna octombrie, are sanse foarte mari sa ajunga la Sporting Lisabona.

Mathieu a jucat in doar 16 partide pentru Barcelona in sezonul trecut, in toate competitiile, marcand un gol.

Jeremy Mathieu a castigat cu Barcelona Liga Campionilor, doua titluri ale Spaniei si trei Cupe ale Regelui.