Becali a transferat 4 titlulari si 3 "investitii". Cum arata primul "11" al Stelei in acest moment

Steaua a facut 7 transferuri pana acum.

Gigi Becali a investit pana acum, in aceasta vara, 2,3 milioane de euro in transferuri. Acesta a adus 4 jucatori de primul unsprezece si inca 3 jucatori de viitor, ce vor fi cel mai probabil rezerve in startul sezonului.

Cel mai important nume este Constantin Budescu, adus de la Astra, insa cel mai scump jucator este Nedelcu, de la Viitorul, adus pentru 1,3 milioane de euro.

Toma Niga - va fi al treilea portar in lotul Stelei, dupa Nita si Cojocaru. Aducerea lui Niga ii scoate din lot pe Cojocaru si Poiana. A costat 30.000 de euro.

Ionut Larie - fundasul de la CFR a prins si prima echipa a sezonului, facuta de LPF. Acesta va fi cel mai probabil titular in aparare, alaturi de Balasa. A fost adus gratis.

Junior Morais - venirea brazilianului il scoate din echipa pe Momcilovic, unul dintre cei mai buni jucatori ai Stelei de sezonul trecut. A fost adus gratis.

Constantin Budescu - noua vedeta a Stelei, dupa transferul de la Astra. Acesta va reface perechea "letala" de la Astra, alaturi de Alibec. A costat 0,75 milioane de euro.

Dragos Nedelcu - a fost adus de la Viitorul pentru o suma imensa, de 1,5 milioane de euro. Acesta va juca la inchidere, bifand regula U21.

Robert Grecu - extrema dreapta, Grecu are doar 19 ani si a fost luat de la Viitorul, acolo unde a fost trimis la schimb Stefanescu.

Paul Szecui - mijlocasul de 18 ani a debutat la SCM Pitesti sub comanda lui Dica la doar 16 ani. Szecui a fost cumparat de la scoala de fotbal a lui Dani Coman. A costat 20.000 de euro.

Echipa Stelei in acest moment:

Nita - Popescu, Larie, Balasa, Morais - Pintilii, Nedelcu (U21) - Enache, Budescu, Tanase - Alibec