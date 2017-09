"Esti incompetent, stai acasa, esti corupt, stai la puscarie!" Florian Ceafalau despre decizia socanta data in Canelo - GGG

Boxul devine o gluma. De fiecare data cand vad cate un meci ca ajunge la decizie, ma astept la orice. Meciuri care au fost clar de partea unui luptator sunt date, de multe ori cu scoruri halucinante, pentru celalalt luptator. Acelasi lucru s-a intamplat si in aceasta dimineata, in meciul dintre Canelo Alvarez si Golovkin.

Autor: Florian Ceafalau



Canelo - GGG este varful piramidei in box in acest moment. Nu exista meci mai bun. Doi super campioni, doi distrugatori, doi dintre cei mai buni boxeri la mijlocie din ultimii 30 de ani. Meciul dintre ei s-a incheiat cu un "split draw". Un arbitru a dat egalitate iar ceilalti doi au dat fiecare pentru cate un luptator. Nu aici e problema, problema e scorul pe care l-a dat arbitrul care a punctat pentru Canelo.

118-110. Asa a vazut unul dintre arbitri meciul. Uluitor. Din cele 12 runde, practic, Golovkin a castigat doar 2. E strigator la cer. Am vazut meciul si personal l-am notat 116-112 pentru Golovkin, practic la 1 punct de unul dintre arbitri si la 2 puncte de celalalt arbitru. As fi inteles, cumva, un 115-113 sau chiar si un 116-112 tras de par pentru Canelo. Dar 118-110? 118-110??? HA-LU-CI-NANT!!!

Dupa ce ne-a oferit cea mai mare gluma din istorie, meciul dintre Mayweather si McGregor, boxul avea sansa sa se revanseze cu aceasta confruntare. Meciul in sine a fost unul superb pentru fanii hardcore ai boxului. 12 runde la un nivel incredibil unde orice greseala putea insemna finalul meciului. Din punct de vedere sportiv, meciul nu a dezamagit. Politic insa, dezamagirea e uriasa, mai ales ca decizia vine dupa un val de decizii socante in ultimii ani.

Tinem minte cu totii cazul arbitrei CJ Ross, doamna de 65 de ani care s-a retras dupa ce si-a batut joc de doua meciuri. Si nu orice meciuri. La Pacquiao - Bradley a vazut cu totul alt meci, dandu-l pe Bradley castigator, iar la Mayweather - Canelo a vazut 114-114. Incredibil. A fost picatura care a umplut paharul, CJ Ross anuntandu-si retragerea dupa ce toata lumea boxului i-a "sarit in cap".

Coincidenta sau nu, arbitrul care a dat decizia socanta din aceasta dimineata este tot o femeie si are o istorie personala la fel de lunga de decizii uluitoare. Adelaide Byrd a mai "calcat pe bec" si in Canelo - Khan, si in Hopkins - Calzaghe. Ce mai cauta in ring? Cine o pune acolo, de ce o face? Citesc ca doamna arbitru ar urma sa fie anchetata pentru aceasta decizie. Foarte bine, arbitrii trebuie sa raspunda pentru deciziile pe care le dau. Daca esti incompetent, stai acasa, daca esti corupt, stai la puscarie.

Boxul e plin de coruptie, incompetenta sau pur si simplu arbitri carora nu le pasa de ce scriu pe foile alea. Nu au curaj sa puncteze meciul asa cum il vad. Stim cu totii ca boxul e condus de politica, o decizie gresita si iesi din "lista de prieteni" iar cariera ta e pe duca. Pacat. Boxul este o arta nobila, este un sport care strange toata planeta cu ochii pe televizor. Din pacate, meciul dintre Canelo si GGG a demonstrat inca o data ca ceva nu este in regula in acest sport.