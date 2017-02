Marcel Raducanu, ultimul nume cooptat de FRF in Comisia Tehnica! Sunt 17 membri pana acum

Federatia incearca sa il convinga si pe Emerich Ienei sa faca parte din Comisia Tehnica.

Fostul international Marcel Raducanu si-a dat acceptul de a face parte din Comisia Tehnica a Federatiei Romane de Fotbal, urmand sa vina din Germania la Bucuresti in fiecare luna pentru a participa la sedinte, a anuntat directorul tehnic, Mihai Stoichita.

Functia de presedinte de onoare a comisiei i-a fost oferita lui Emerich Ienei, de la care Stoichita inca asteapta un raspuns.

“Componenta comisiei este formata din trei sectoare, angajati ai federatiei, membri externi si cei din administratie, Munteanu, Puscas, Vochin si Vlad Ungureanu. Ceilalti membri sunt Sandu Tabarca, Ionut Badea, Aurel Ticleanu, Gheorghita Geolgau, Christos Papadopulos, Miodrag Belodedici, Jean Vladoiu, Dumitru Moraru, Ciprian Paraschiv. Dintre membrii externi care au acceptat sa faca parte sunt Mihai Ianovschi, Ionel Augustin, Dumitru Dumitriu si Marcel Raducanu, producator de talente in zona Dortmundului. Trei zile pe luna va veni in Romania. Suntem colegi de generatie si am reusit sa-l convingem sa faca parte din aceasta comisie. I-am propus si domnul Emerich Ienei sa fie presedintele de onoare al acestei comisii, asteptam un raspuns. Am fi onorati sa avem printre noi figuri importante ale fotbalului romanesc”, a declarat Stoicnhita la finalul sedintei Comitetului Executiv al FRF.

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, si-a dorit ca din comisie sa faca parte antrenori cu experienta la nivelul de copii si juniori: “S-a aprobat noua componenta a comisiei tehnice, a fost prima sedinta a domnului Mihai Stoichita din postura de director tehnic si de presedinte al Comisiei Tehnice. Ne-am dorit sa avem la un loc antrenori cu mare experienta, care au pregatit jucatori de mare anvergura, care s-au implicat la nivel de copii si juniori. Am dorit sa apelam la persoane din generatii diferite, care au facut performante in Romania. Componenta nu este una inchisa, putem apela si la alte persoane”.

