ULTIMA ORA | Prima reactie a lui Budescu dupa accidentarea din meciul cu Plzen. Ce spune mijlocasul

Steaua 2-2 Viktoria Plzen | Constantin Budescu a marcat un gol, dar a iesit accidentat. Acesta a vorbit la finalul partidei la microfonul Sport.ro

"Din pacate nu am reusit sa obtinem un rezultat mai bun. Am obtinut un egal, dar am primit goluri acasa. Ne dorim sa castigam acolo, in Cehia, si sa ne calificam.

Eu nu stiu inca ce am, va trebui sa fac niste investigatii.

Sunt suparat, imi doream sa-mi ajut echipa mai mult. Din pacate m-am accidentat, asta este, vom vedea ce va fi la retur.

Sper sa nu am ruptura, nu am mai avut si nu stiu cat dureaza. Eu sper sa pot juca saptamana viitoare.

Sansele raman cam aceleasi, desi ei au un mic avantaj gratie golurilor in deplasare.

M-am simtit foarte bine in fata atator fani, nu am mai jucat cu atatia suporteri. Imi place ca sunt multi fani, imi doresc sa fie asa la cat mai multe meciuri", a spus Constantin Budescu la Sport.ro