UEFA alege sortimentul! Situatie fara precedent: locul 2 din Germania NU merge in Liga Campionilor. Motivul

Citeste si - Dica isi face echipa! Cei 3 jucatori pe care antrenorul Stelei ii lauda cand inca nu era la echipa

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45 Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro!

Red Bull Leipzig este revelatia sezonului din Bundesliga. Nou promovata si-a asigurat locul doi la primul sezon din istorie in prima liga germana. Jucatorii lui Leipzig au sperat la o participare in Liga Campionilor, insa UEFA le va da aproape sigur planurile peste cap.

Red Bull Leipzig si Red Bull Salzburg impart acelasi actionariat, lucru pe care UEFA il interzice in cazul echipelor participante in competitiile sale. Din acest motiv, doar una dintre formatii va putea evolua in Europa in sezonul urmator.

UEFA a decis ca echipa care va avea prioritate pentru a juca in Europa trebuie sa fie cea care obtine o clasare mai buna in campionatul intern. In aceste conditii, RB Salzburg va fi formatia privilegiata, fiind campioana a Austriei.

Totusi, UEFA a anuntat prin intermediul unui comunicat ca inca analizeaza cazul, un raspuns urmeaza sa fie dat luna viitoare.