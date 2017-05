Dica isi face echipa! Cei 3 jucatori pe care antrenorul Stelei ii lauda cand inca nu era la echipa

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Dica isi face echipa la Steaua. Antrenorul Stelei are favoritii sai si si-a conturat deja un prim "11" la Steaua. Unul dintre jucatorii preferati este Vlad Achim, cel pe care Dica l-a salvat de la excluderea din lot. Patronul Gigi Becali a vrut sa il dea afara in aceasta vara insa Dica i-a transmis ca e un jucator util, ce poate verticaliza jocul Stelei.

Un alt jucator laudat de Dica este Boldrin. Acesta poate fi decarul Stelei in sezonul viitor, Dica fiind de parere ca poate juca intre linii, in spatele atacantului. Singura problema e ca Becali are de gand sa transfere doi jucatori pe acel post, pe Budescu si pe Deac.

"Nu ai un mijlocas care sa intre cu mingea intre linii, sa fie mai ofensiv. Boldrin ar fi un astfel de jucator, dar nu mai este jucatorul care era la Astra, nu stiu din ce cauzăa, spunea Nicolae Dică pentru Digi, dupa meciu Steaua - ASA 1-1.

Al treilea jucator apreciat de Dica este portarul Florin Nita. Dica povestea in urma cu ceva timp ca Nita este unul dintre cei mai seriosi jucatori pe care i-a vazut. ”Cand am ajuns la Steaua, Nita era al treilea portar din lot, dupa Tatarusanu si Cojocaru. Dar, el trebuie sa fie un exemplu pentru toti jucatorii din Romania, asa caracter mi-a fost dat rar sa vad. De ce spun asta? Sstiind ca este al treilea portar, se antrena mereu foarte bine, dadea 100% la antrenamente.", a declarat Dica la Digi.