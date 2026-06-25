Dinamo, campioana ultimelor două ediții din Divizia A1 la volei masculin, a anunțat prelungirea înțelegerii cu Nicolae Ghionea , al doilea căpitan al echipei după Răzvan Mihalcea .

”NICOLAE GHIONEA 5️⃣ sezoane în ⬜️🟥

Trei titluri de campion al României, dintre care două în Ștefan cel Mare, al doilea căpitan al echipei, un model de devotament și seriozitate în sala de joc și în cea de antrenament.

„După două sezoane extraordinare și două titluri consecutive de campion, visul continuă în tricoul alb-roșu.

Sunt recunoscător pentru încrederea oferită și mândru de tot ce am reușit să construim împreună în acești ani. Mulțumesc colegilor, staff-ului, conducerii clubului și, nu în ultimul rând, suporterilor care ne-au susținut necondiționat la fiecare meci!

Sunt motivat și pregătit să dau totul pentru club în sezonul următor.

Vă aștept cu multă încredere la sală, începând din octombrie! Hai DINAMOOO ! ❤🤍 “

Mult succes! 🫡”, au postat paginile oficiale CS Dinamo Volei și CS Dinamo București.

Transferuri estivale numeroase făcute de Dinamo

După transferurile lui Maarten van Garderen, ”olandezul zburător” campion în cinci țări, Joonas Jokela, finlandezul participant la turneul final CEV Champions League, Tudor Balu și Markos Galiotos, internaționalul grec desemnat cel mai bun coordonator de joc din Golden League, campioana Dinamo a anunțat în această săptămână că a semnat și cu internaționalul finlandez Niko Suihkonen.

Suikhonen, component de bază al naționalei Finlandei, cu care a participat la Campionatul Mondial de anul trecut, este dublu campion național al Finlandei și câștigător al Supercupei Franței cu fosta campioană a Franței, Tours Volley-Ball – echipa de la care vine la Dinamo și alături de care a participat la ultima ediție a grupelor Ligii Campionilor.

Dinamo reușise anterior prelungirea contractelor cu Sergio Diaconescu, ”cel mai bun libero din campionatul României”, Andrei Bălăi, căpitanul Răzvan Mihalcea, MVP-ul Mircea Peța și Robert Călin.

Topul campioanelor din voleiul masculin românesc: Dinamo e lider, marile rivale Steaua și Rapid au uitat să mai câștige titlul

Campioana en-titre Dinamo și-a adjudecat luna trecută un nou trofeu de câștigătoare a Diviziei A1 la volei masculin, al 20-lea din istoria clubului, un record pentru țara noastră.

În meciul decisiv din seria de cinci, echipa din Ștefan cel Mare s-a impus în fața Arcadei Galați cu 3-2 (25-19, 25-20, 19-25, 17-25, 15-13), după o partidă dramatică de peste două ore și jumătate!

DINAMO 20 de titluri

Steaua 16 titluri (ultimul în 1991)

Rapid 12 titluri (ultimul în 1966)

Zalău 7 titluri

Tomis Constanța 6 titluri

Arcada Galați 5 titluri

Sportul Studențesc 4 titluri

Petrolul Ploiești 4 titluri

Deltacons Tulcea 3 titluri