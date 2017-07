Problema uriasa la UEFA! INCREDIBIL: suspectati de BLAT si arestati inaintea unui meci din Champions League! Ce au facut jucatorii

Scandal urias inainte de Sheriff - Kukesi in turul 2 preliminar din Champions League!

Campioana Albaniei are probleme mari dupa ultimul amical pe care l-a jucat in cantonamentul din Austria! Nu mai putin de 7 jucatori au fost retinuti chiar inainte de plecarea echipei spre Moldova pentru jocul de la Tiraspol. Toti au fost audiati si sunt banuiti ca ar fi participat la un meci aranjat. Infrangerea cu 6-0 in fata lui Dinamo Moscova n-a fost doar un accident, cred anchetatorii. S-au pariat sume enorme pe golurile de 5 si 6 la zero!

Kukesi a terminat campionatul din Albania cu 3 puncte peste Partizani Tirana si a intrat in turul 2 preliminar al Champions League.