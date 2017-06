ACS Poli Timisoara si UTA Arad vor juca barajul de promovare in Liga I.

Comitetul Executiv a stabilit in aceasta dupa amiaza datele pentru disputarea barajului de promovare in Liga I, care se va disputa in dubla mansa.

Duminica, 11 iunie, va avea loc meciul de la Arad, urmand ca joia viitoare, pe 15 iunie, sa se joace returul, la Timisoara.

UTA Batrana Doamna a incheiat campionatul in Liga a II-a pe pozitia 3.

ACS Poli Timisoara s-a clasat pe locul 6 in playout.