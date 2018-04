Scandalul UTA - Poli continua. Timisorenii ameninta cu procese, oficialii aradeni isi acuza propria galerie de tradare

Vezi si - Probleme pentru Dica inaintea FINALEI DE TITLU cu CFR Cluj: un titular a devenit incert

Oficialii lui ASU Poli Timisoara transmit ca vor da in judecata clubul aradean si Jandarmeria pentru ca nu au fost lasati sa intre pe stadion, desi aveau bilete valide. In contrapartida, cei de la UTA spun ca au descoperit la timp o conspiratie a propriei galerii, care le-ar fi oferit tichetele respective rivalilor si au prevenit incidente grave.



Gazdele de la UTA au alocat 70 de bilete fanilor lui ASU Poli Timisoara, adica 5% din capacitatea stadionului de 1.500 de locuri de la Siria. Dar la meci au ajuns 350 de fani timisoreni, care ar fi cumparat biletele de la diverse locatii ale rivalilor si au vrut sa intre pe arena. Desi au fost aparati de fanii aradeni, Jandarmeria le-a permis doar celor 70 sa intre in sectorul rezervat fanilor oaspeti. Galeria timisoareana a refuzat sa intre pe stadion, daca nu vor intra toti cei care au bilet si au facut deplasarea, iar o parte a fanilor aradeni au ramas si ei in afara arenei, fiind solidari cu primii. Intr-un final, dupa indelungi negocieri, meciul a fost suspendat in minutul 62, dupa ce ASU Poli s-a retras de pe teren.



Ce spune Ionut Popa, antrenorul lui UTA

"Cei din galerie lui UTA sunt si impotriva mea, si impotriva conducerii, si impotriva primarului, si impotriva tuturor. Stie toata lumea in Arad ca ei sunt vinovati pentru acest episod. Ne-au spus si cei de la Timisoara ca au primit biletele de la fanii aradeni. Si Jandarmeria ne-a spus. Ne-au spus tot! Duminica seara au luat biletele, stim tot... Nu aveau cum sa cumpere cu buletinul atatea bilete, nici nu era fizic posibil, pentu ca atunci cand au anuntat ei ca au 350 de bilete, noi nu vandusem inca atatea bilete la case.

S-au dat de gol prin comunicatul lor de luni, care spunea ca daca nu vor fi lasati toti timisorenii cu bilet pe stadion, ei nu se vor prezenta la joc. Acel comunicat ne-a trezit atentia, atat conducerii clubului, cat si Jandarmeriei. Era clar, era cusuta cu ata alba! Totul a fost pus la cale de galeria echipei UTA. Pe ei nu ii intereseaza nimic. Ei vor sa faca politica clubului si se baga in toate. Niciunde nu se intampla asa. Ei incearca sa faca probleme. Toata lumea si-a dat seama ca exista acesta intelegere intre ei si cei de la Timisoara ne-au confirmat, noi nu am crezut asa ceva despre gaelria noastra. Dar cei de la Timisoara ne-au spus tot!

Ala nu e stadion sa ai 350 de suporteri oaspeti, sectorul galeriei era de doar 75 de locuri, in rest sunt garduri mai mici, se poate sari in teren... Informatiile sunt ca biletele s-au dat la un pub condus de unul dintre capii galeriei. Eu nu am treaba cu ei. Ei cu treaba lor, eu cu treaba mea... Eu ii bag in seama pe ei? Eu am vazut acum cat de mari utisti sunt si cat tin la aceasta echipa. Asa ceva este inimaginabil! E o chestie pe care nu o mai inteleg.



Daca cei de la Poli dau clubul UTA in judecata, ei trebuie sa justifice de unde au luat biletele. Nu am inteles nici de ce timisoarenii au iesit de pe teren, eu nu faceam asa ceva. Trebuia sa nu intre de la inceput, daca tot erau solidari. Nici la pauza nu au ramas, s-au gasit in minutul 60... S-a incercat sa negocieze Jandarmeria, cu galeria de la Arad, sa ii ajute pe cei de la Timisoara. Dar jandarmii nu s-au lasat sedusi, bravo lor! Au sesizat totul de la inceput, s-au prins de miscare. Jandarnmeria s-a comportat ireprosabil.



S-a incercat sa se faca incidente, sa se intre pe teren, sa ne suspende terenul si sa pierdem meciul. Asta a fost intentia lor. Cum sa lasi atatia pe stadion? In tur a iesit o bataie grozava intre cei de la Poli si cei de la UTA. Si acum, deodata, sunt prieteni."



Ce spune Sebastian Novovic, presedintele Druckeria, asociatia suporterilor care sustine financiar clubul ASU Politehnica Timisoara

"Actiunea in instanta va veni din partea Asociatiei Suporterilor Timisoreni Druckeria, care e organismul legal in care sunt organizati suporterii Politehnicii. E foarte clar ca se va ajunge la asa ceva, pentru ca oamenilor le-a fost refuzata intrarea in arena cu bilete perfect valabile, ceea ce e un abuz grav si o incalcare grava a regulamentelor. Jandarmeria nu a anuntat din timp ca vor intra doar 70, nu a facut niciun anunt, ne-au transmis clar ca urmeaza ordinele clubului UTA. Daca clubul organizator ofera un raspuns oficial, cum ca accepta ca oamenii sa intre pe stadion, ei nu au nicio problema. Ne pot duce si pot asigura ordinea.

Cei de la UTA au refuzat orice dialog, au refuzat sa inteleaga ca oamenii au bilete cumparate din mana lor, de la sediul clubului lor si ca e o eroare organizatorica a lor, pentru care noi nu suntem raspunzatori. Ca daca oamenii au bilete trebuie sa intre in arena. Atunci au preferat sa isi acopere incompetenta prin astfel de manevre. Noi am informat inca de sambata, am luat legatura cu reprezentantii clubului UTA si cu cei ai Jandarmeriei, i-am informat ca avem 350 de bilete si ca venim in numarul asta la meci. Aveau destul timp sa faca pregatiri, solutii se puteau gasi. S-a vazut ca stadionul a avut sectoare goale, se putea rezerva un sector pentru suporterii timisoareni.

Inclusiv suporterii aradeni au avut discutii timp de o jumatate de ora cu conducerea lor si au oferit chiar varianta ca ei sa ne lase in peluza pe care ei o ocupa in mod normal la meciurile de acasa, pentru ca prezinta mai multa siguranta si oamenii pot fi controlati mai bine. Si aceasta varianta a fost refuzata clar, adica nici nu a fost luata in discutie. Am simtit cu siguranta o rautate din parte lor si asta se vede si din marturiile altor oameni care au fost implicati, inclusiv jurnalisti. Unii dintre ei au fost agresati de bodyguarzii de la arena, din ordinul conducatorilor de la UTA.

In principiu, ei vor sa limiteze cat mai mult prezenta suporterilor oaspeti intr-un meci UTA - Poli. Si recurg la orice mijloace pentru a face asta, cu riscul de a suporta consecinte grave. Pentru ca nu se poate interzice accesul unor oameni care au platit bilet de intrare, care este un contract intre vanzator si cumparator. Si ei trebuie sa respecte acest contract. Conducerea nu a vrut sa auda ce au de spus fanii de la UTA, pentru ca ei au un conflict acolo, din cauza numirii antrenorului Ionut Popa, si atunci i-au ignorat. Dar nu poti a ignori 7-800 de oameni care stau in afara stadionului, care toti au bilete de intrare.

Se vor cere daune pentru bilete, pentru deplasare, daune morale... Acum lucram impreuna cu avocatii nostri la o actiune pe care o vom depune in numele tuturor celor 348 de oameni care au avut bilet. La Timisoara nu vor avea niciodata parte de asemenea tratament. Noi intotdeauna am incercat sa fim oameni, inclusiv cu suporterii si cu conducatorii lor. In tur, conducatorii lor au avut parte de un tratament decent, au avut o loja separat, in spatele unui geam. Acum, ei i-au pus pe oficialii nostri in mijlocul oamenilor din tribuna, normal ca a iesit ce a iesit acolo, scuipaturi si injuraturi... Au trebuit sa se mute in alta parte, pentru ca nu mai prezenta siguranta situatia".