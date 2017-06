UEFA, pregateste site-ul! Craiova ia inapoi TOT palmaresul istoric al Universitatii! Anunt de ultima ora

"Adevarata Universitatea joaca in Liga 1 si in Europa League!", sustine Mihai Rotaru, actionarul majoritar al CS Universitatea.

Rotaru da ca sigura si recunoasterea internationala din partea UEFA. Totul se va intampla in toamna, cand Craiova se asteapta la o victorie irevocabila la Inalta Curte intr-un proces privind palmaresul.

"Noi nu suntem continuatorii lui FC U, societatea care a intrat in faliment. Noi suntem continuatorii Clubului Sportiv Universitatea! E clubul care a existat pana in 1994 cu sectie de fotbal, apoi a continuat sa existe fara, dar a existat! Noi avem o hotarare executorie, asteptam sa devina si irevocabila in toamna la Inalta Curte, apoi ne vom adresa UEFA si va asigur ca palmaresul va fi recunoscut.

Marca Universitatea Craiova a revenit la Clubul Sportiv Universitatea Craiova. CS Universitatea exista din 1948 necontenit. Clubul Sportiv are toate marcile. Exista o hotarare in acest sens, toate marcile FC Universitatea au fost anulate.

Daca suporterii doresc sa se ataseze de un proiect al domnului Mititelu care infiinteaza o echipa fara stema, fara palmares, fara imn pot sa o faca. Adevarata Universitatea Craiova joaca in Liga 1, in Europa, si se lupta sa aiba un sezon mai bun decat anul trecut. Nu stiu sigur, dar ne batem pentru chestia asta. Fanilor le vom oferi Universitatea Craiova, asta le vom oferi. Vrem sa facem rost de resurse, sa facem performanta", a spus Rotaru la Sport.ro.