Reactia lui Becali, dupa ce a aflat ca Edi Iordanescu incearca sa-l blocheze pe Budescu: "M-am saturat!" 

Gigi Becali spune ca Edi Iordanescu nu are cum sa blocheze mutarea lui Budescu la Steaua.

Budescu vine la Steaua dupa finala Cupei, e convins Gigi Becali. Asta chiar daca Edi Iordanescu ar fi cerut conducerii ca mijlocasul sa mearga la oricare alta echipa in afara de Steaua. Situatia lui Morais ramane in continuare complicata, desi a semnat deja cu Steaua. Contractul brazilianului se prelungea automat cu Astra, iar acum situatia lui este incerta.



"M-am saturat de tooate astea, bine ca am intelepciune si nu mai stau sa ma cert cu toti. Nu poti tu sa pui niciodata conditie. Budescu are o clauza de 700.000 de euro in contract, nu poate Edi sa-l tina si nici Astra nu poate sa-l tina. Am vorbit deja cu Budescu, ia 300.000 la semnatura si 20.000 pe luna.

A zis ca vorbim impreuna cu Lovin si rezolvam luni, dupa finala Cupei. Nu poate el Edi Iordanescu sa-l opreasca pe Budescu. Dar nu poate sa treaca el peste patron. Junior Morais nu mai are cale de intoarcere. Asa vor ei sa-l tina incurcat dupa ce a jucat 6 ani la ei, daca asa vor ei, bine, sa-l tina incurcat", a spus Becali la Digi.