Planul radical pentru schimbarea fotbalului! 5 reguli FIFA care azi ni se par ciudatenii: gol la hentul de pe linia portii, poti sa driblezi din lovitura libera

The Times scrie astazi despre un plan FIFA pentru schimbarea mai multor reguli din fotbal.

Fotbalul cu regulile pe care le stim azi ar putea sa devina istorie in curand.

Publicatia engleza The Times scrie azi ca exista un plan amplu pentru introducerea mai multor reguli noi, care sa faca fotbalul mai dinamic si mai atractiv.

Printre cele mai importante teme de discutie se numara urmatoarele reguli:

► Fotbalistii sa poata sa isi paseze singuri din lovitura libera sau corner. Vor putea practic sa isi dribleze adversarii, nu vor mai fi obligati sa suteze sau sa paseze unui coechipier.

► Autul de poarta va putea fi batut si in interiorul careului. In acest moment nu ai voie sa pasezi in 16 metri din aut de poarta.

► Loviturile libere vor putea fi executate cu mingea in miscare;

► Se va da penalty in cazul in care portarul joaca cu mana o pasa venita de la un coechipier. In prezent, se da lovitura libera indirecta.

► Henturile facute de jucatori pe linia portii, in tentativa disperata de a salva un gol se vor penaliza cu gol. Acum se da penalty si cartonas rosu pentru cel care a comis hentul.