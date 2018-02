Oferta despre care nu s-a stiut nimic! Clubul care l-a ofertat pe Gnohere si ce planuri si-a facut Bizonul

Harlem Gnohere este cel mai bun om de atac al stelistilor in acest sezon. Bizonul e golgheter in Liga I si a marcat cele doua goluri ale formatiei ros-albastre cu Lazio.

Gnohere a vorbit pe larg intr-un interviu acordat site-ului francez SoFoot.com. Acesta a vorbit despre aventura sa in Romania, despre ce a insemnat trecerea de la Dinamo la Steaua, dar si despre ofertele primite si viitorul sau!

"Golul cu Lazio din tur nu a fost cel mai frumos, dar probabil cel mai important. Este intotdeauna placut sa marchezi impotriva unei echipe mari, iar formatia ta sa castige. Dar este meritul intregii echipe", a spus el.

"Am ales Steaua pentru ca am vrut sa joc in Europa. De-a lungul carierei am jucat la echipe din ligi inferioare sau care s-au luptat in subsolul clasamentului. Steaua a reprezentat o cu totul alta oportunitate. Am refuzat oferte din Golf si din alte tari, pe salarii mari mari.

Rivalitatea Steaua - Dinamo e uriasa, e ca la PSG - Marseille", a mai spus el.

Oferta refuzata in vara

Bizonul Gnohere a recunoscut ca in vara a fost ofertat de o formatia din tara natala.

"Lens mi-a prezentat un proiect pentru Liga I si stiu ca este un club cu o infrastructura buna. Durata proiectului a fost, insa, cea care m-a determinat sa fac alegerea", a spus el.

"Realist vorbind, mi-as dori la Montpellier, Nantes sau Strasbourg"

Bizonul din atacul Stelei a vorbit despre visul sau de a evolua in Ligue 1. El a numit cateva echipa care, crede el, i s-ar potrivi.

"Nu sunt un visator, sunt un realist. M-as putea gandi acum la cluburi ca Montpellier, Nantes sau Strasbourg, a caror filosofie de joc cred ca mi se potriveste si la nivelul carora cred ca sunt. Am lucrat mult pentru a urca pe aceasta scara. Dupa ce am castigat promovarea cu Charleroi in 2012, am facut greseala de a ma baza prea mult pe acea reusita si mi-am ratat sansa in prima liga. Dar am continuat sa muncesc. Astazi, vreau sa dovedesc ca sunt capabil sa joc la cel mai inalt nivel, chiar daca nu mai am multi ani in fata. Sincer, mi-e frica de faptul ca am implinit 30 de ani", a mai spus Gnohere.