"Nu au vrut sa-l primeasca nici pe Ilie Nastase, nu vor sa discute cu Becali". Duckadam il contrazice pe Iordanescu, dupa ce fostul selectioner a vorbit despre "Unire"

Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania! Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Fostele glorii ale Stelei nu vor mai aniversa impreuna 31 de ani de la castigarea Cupei Campionilor Europeni. Daca in ultimii ani, Duckadam, Lacatus, Piturca ori Tudorel Stoica au celebrat evenimentul la Cheile Gradistei, acum acestia au renuntat la reunire.

Helmuth Duckadam a declarat la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro, ca nu s-a implicat in organizarea vreunei intalniri. Acesta a spus ca a fost dezamagit anul trecut de faptul ca persoane importante, precum Anghel Iordanescu, au declinat invitatiile.

Duckadam a vorbit si pe seama declaratiilor facute de Anghel Iordanescu in urma cu o saptamana, cand fostul selectioner a spus ca "Becali trebuie sa lase orgoliile si sa mearga sa discute cu cei de la CSA".

"Nimeni de la CSA ori MApN nu isi doreste sa discute", spune Duckadam.

"Nu stiu daca se mai organizeaza ceva cu ocazia zilei de 7 mai. Am inteles de la Gabi Balint ca exista o propunere din partea lui Tudorel Stoica, pentru o iesirea la un restaurant. Eu am organizat timp de 4 ani la Cheile Gradistei, dar am zis ca ajunge, acum trebuie sa se implice si altcineva.

Nu stiu daca voi merge, nu sunt hotarat. Anul trecut am fost foarte dezamagit, de aia am si renuntat sa mai organizez. Puiu Iordanescu a preferat anul trecut sa petreaca acasa decat sa vina cu noi, la aniversarea a 30 de ani. Am fost putin dezamagit.

Dezamagirea mea cea mai mare tine de toti ministrii care s-au perindat pe la MApN, dar nu au vrut sa stea de vorba cu nimeni. Lumea ii reproseaza domnului Becali ca nu vrea sa discute cu cei de la CSA ori MApN, dar nimeni de acolo nu isi doreste. Ca sa va faceti o idee, fostul ministru Dusa nu a vrut sa il primeasca in audienta nici macar pe Ilie Nastase.

Nu ma surprinde faptul ca Iordanescu e in cautare de sponsori pentru echipa CSA, asa cum nu ma surprinde nici atitudinea lui Victor Piturca. La fel, nu ma surprinde nici atitudinea lui Tudorel Stoica", a spus Duckadam la Sport.ro