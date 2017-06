EXCLUSIV | Steaua vrea AL SAPTELEA jucator de la Astra: se lupta cu Hagi si Dinamo pentru el

Constantin Budescu a devenit, dupa ce a semnat in weekend, cel de-al 6-lea fost "astral" din lotul Stelei. In curand, ros-albastrii spera sa puna mana si pe al 7-lea!

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Stelistii vor sa isi faca trupa de Europa cu fotbalistii care au facut performanta in competitiile europene in tricoul Astrei. Dupa ce au pus mana de-a lungul ultimelor doua sezoane pe Enache, Boldrin, Amorim, Alibec si, mai nou, Budescu, acestia mai vor un "giurgiuvean". Un giurgiuvean mai...japonez!

Oficialii formatiei ros-albastre intentioneaza acum sa il achizitioneze si pe Takayuki Seto, mijlocas in varsta de 31 de ani. Seto a fost imprumutat in ultimul sezon la Astra, dar in aceasta vara a revenit la Osmanlispor, formatie la care sunt legitimati Raul Rusescu si Lukasz Szukala.

Stelistii spera sa il convinga pe Seto prin faptul ca au pus mana si pe fostii sai colegi si ii propun acestuia un salariu atragator, insa nu chiar la fel de mare ca cel pe care el il primeste de la turci. Un argument este si acela ca turci nu sunt decisi daca se vor baza pe el in sezonul urmator.

Pe de alta parte, sursele www.sport.ro, spun ca brazilienii De Amorim si Boldrin au fost ofertati din Golf, iar Becali i-ar putea ceda (DETALII AICI).

Fotbalistii adusi de Steaua de la Astra

Budescu

Alibec

Junior Morais

Gabi Enache

Rick Boldrin

William De Amorim