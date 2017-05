EXCLUSIV | Oferta primita de Steaua astazi pentru Moke. Fundasul, pus pe lista de transferuri de Becali

Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro! Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Pus pe lista de transferuri de patronul Gigi Becali dupa ultima etapa a Play Off-ului, francezul Wilfred Moke are deja o prima oferta de transfer.

Fundasul nascut in RD Congo, care a marcat un gol in 27 de jocuri in acest sezon al Ligii I, este dorit in Israel.

Potrivit surselor www.sport.ro, Maccabi Petah Tikva, formatie aflata pe locul 4 in campionatul Israelului, la doua puncte de un loc de Europa League, a trimis o oferta pentru Moke. Israelienii asteapta acum un raspuns din partea oficialilor Stelei.

Pe langa cele 27 de meciuri bifate pentru Steaua in Liga I, Moke a mai jucat in 5 partide din Europa League, in una din Cupa Romaniei si in 3 din Cupa Ligii.