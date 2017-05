I se pune pieDICA! Noul antrenor al Stelei nu va putea fi principal: stelistii, nevoiti sa mai apeleze la cineva

Citeste si - Dica intra in TOP 5 cei mai tineri antrenori de cand Becali a cumparat echipa. Cine sunt cei 2 care il intrec

Numit antrenor al Stelei, Nicolae Dica nu va putea fi principal. Acesta va fi trecut in acte ca secund, pentru ca, anunta seful Scolii de Antrenori, Dica nu va primi o derogare.

Nicolae Dica are licenta pentru liga secunda, insa nu si pentru prima liga (licenta PRO). Din acest motiv, acesta va fi secund in acte, postul de principal urmand sa ii revine unui alt tehnician - cel mai probabil Titi Dumitriu.

Dan Apolzan, seful Scolii de Antrenori din Romania, spune: "Din punctul meu de vedere, el este foarte avantajat in acest moment. Dica poate sa conduca echipa de pe banca, poate sa-si motiveze jucatorii cat timp exista si un antrenor cu licenta PRO pe banca.

El nu poate primi derogare. De doi ani si jumatate nu s-a acordat nicio derogare. Si Claudiu Niculescu a ofst intr-o situatie asemenatoare, avea oferta din Liga I, insa nu i s-a dat derogare. Noi am schimbat regulamentul cand a fost cazul Radoi", a spus Apolzan, citat de cotidianul Gazeta Sporturilor.

Apolzan mai spune ca pe viitor cursurile pentru licenta PRO se vor comprima.

"Cursurile pentru licenta PRO se termina anul viitor, in noiembrie. Am facut o propunere la UEFA si daca vom reusi sa comprimam modulele, atunci vom termina in iunie. Noi suntem acum la modulul 2 din 19", a mai zis acesta.