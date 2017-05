EXCLUSIV | Becali vrea sa vanda un jucator care nu a jucat NICIUN MINUT la Steaua: "Daca-l vor, sa il cumpere de la noi"

Convins inaintea ultimei etape din Play Off sa semneze cu Steaua, fundasul Ionut Larie, care si-a incheiat contractul cu CFR Cluj, e dorit de o echipa din Franta. Acesta ar fi vrut, potrivit surselor ProTV si Sport.ro, sa denunte intelegerea cu Steaua si sa plece in Hexagon.

Becali il lasa pe Larie sa plece in Franta, insa doar daca Steaua va incasa o suma de bani din afacere! Patronul FCSB a vorbit la Ora Exacta in Sport despre acest subiect, spunand ca Larie este deja fotbalistul Stelei si va nu va putea pleca liber spre Franta.

In aceste conditii, Larie are doua variante: fie va imbraca tricoul ros-albastru, fie ii va convinge pe francezii care il doresc sa plateasca o suma de transfer in schimbul sau. A doua varianta este, insa, putin probabila in acest moment.

"Daca vreo echipa din Franta il vrea pe Larie, trebuie sa-l cumpere de la noi. El e semnat deja. Nu mi-a dat niciun semnal, ce semnal sa-mi dea. Noi am semnat deja contract si cu asta-basta. E contractul inregistrat si la Liga, nu e asta o problema", a spus Becali la Sport.ro