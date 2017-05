Echipa sezonului, cu 3 campioni de la Viitorul, 3 jucatori de la Steaua si 2 de la Dinamo. Cum arata cel mai bun 11

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45 "KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 20:00

Intr-o editie de campionat pe care o vom tine mai repede minte pentru problemele financiare si pentru "gaurile" din regulamente, au existat si momente frumoase, precum si evolutii apreciate. In afara de lupta pentru titlul, care s-a intins pana in ultima etapa a play-off-ului, putem spune ca am avut parte si de fotbalisti care si-au respectat blazonul sau altii care au progresat vizibil de-a lungul editiei de campionat.

Echipa aceasta este un rezultat al statisticilor, cat si unul ochiometric, pentru ca de multe ori cifrele pot sa induca in eroare, iar fotbalul este un sport, nu o stiinta exacta. Pentru postul de portar alesul este Florin Nita, cel mai constant goalkeeper din Liga 1, care a fost in majoritatea meciurilor unul dintre cei mai buni fotbalisti de pe teren pentru echipa lui Reghecampf (exceptie facand partida cu Viitorul, de la Ovidiu), iar accidentarea care l-a tinut departe de gazon mai multe etape pe Silviu Lung jr. a facut departajea mai usoara.

In linia defensiva apar Benzar-Tiru-Sapunaru-Morais. Primii doi sunt produse ale Academiei Hagi, au fost doi dintre cei mai siguri si convingatori jucatori ai campioanei si au devenit de curand solutii si pentru echipa nationala a Romaniei. Sapunaru continua sa fie, in ciuda varstei, un fundas puternic si un real pericol pentru portile adverse, in timp ce Morais a fost cel mai bun fundas stanga din campionat si un om exponential in parcursul european excelent al Astrei din ultimul an, mentinandu-se concentrat, desi se stia ca va semna cu FCSB din vara.

La mijloc, Hanca a dovedit inca o data ca este unul dintre jucatorii din Liga 1 cu cea mai mare capacitate de efort, iar reprofilarea ca mijlocas a facut sa fie in topul Ligii 1 la numarul combinat de goluri si pase decisive. Brazilianul Boldrin a fost unul dintre putinii fotbalisti lucizi ai FCSB-ului, un excelent executant de lovituri libere si un furnizor de pase decisive, iar Coman este revelatia acestui sezon, un tanar de perspectiva care a atras deja atentia mai multor cluburi din strainatate, iar vanzarea sa inseamna practic asigurarea bugetului Viitorului pentru sezonul urmator.

In linia de atac nu puteau lipsi albanezul Llullaku, care va primi titlul de golgheter al Ligii 1, desi s-a transferat la Astana la jumatatea sezonului. Colegii sai de compartiment sunt puternicii Alibec si Nemec, doi fotbalisti aproape imposibil de controlat fundasii adversi. Ei ar fi avut, probabil, un numar dublu sau triplu de goluri daca ar fi beneficiat de servicii de o mai mare calitate din partea colegilor. Antrenorul sezonului este Gica Hagi, omul care a infiintat, dezvoltat, finantat si manageriat perfect proiectul Viitorul.

In echipa aceasta poate puteau intra si alti fotbalisti: Boli, Larie, Zlatinski, Nistor, Teixeira, Deac, Ivan, Budescu, Gnohere... Probabil ca Teixeira de acum 2-3 ani nu avea cum sa lipsesca din acest "11", dar varsta a inceput sa isi spuna amprenta asupra formei mijlocasului ofensiv, care s-a accidentat mai des si a scazut turatia motoarelor pe final de sezon. De asemenea, Budescu a avut numeroase executii excelente, dar lipsa sa de implicare si disponibilitatea la efort extrem de scazuta in timpul meciurilor face sa fie un fotbalist adaptabil doar in conditii speciale si la echipe care se pun in totalitate in serviciul lui.

Echipa Ligii 1, sezonul 2016-2017

Portar

Florin Nita (FCSB / 29 ani) - 29 meciuri

***

Fundasi

Romario Benzar (Viitorul / 25 ani) - 34 meciuri / 1 gol

Bodgan Tiru (Viitorul / 23 ani) - 33m / 1g

Cristian Sapunaru (Astra / 33 ani) - 32m / 8g

Junior Morais (Astra / 30 ani) - 29m / 0g

***

Mijlocasi

Sergiu Hanca (Dinamo / 25 ani) - 33m / 9g

Ricardo Boldrin (FCSB / 28 ani) - 30m / 8g

Florinel Coman (Viitorul / 19 ani) - 28m / 6g

***

Atacanti

Denis Alibec (Astra - FCSB / 26 ani) - 27m / 11g

Adam Nemec (Dinamo / 31 ani) - 28m / 11g

Azdren Llullaku (Gaz Metan Medias / 29 ani) - 20m / 16g

***

Antrenor

Gica Hagi

Articol scris de Gabriel Chirea