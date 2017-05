Dica anunta deja discutii pentru primele transferuri la Steaua si a stabilit programul de vara. Ce buget l-a anuntat Becali ca va avea

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45 "KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 20:00

Nicolae Dica a stat pentru ultima data pe banca Pitestiului intr-un meci de pe teren propriu. SCM Pitesti s-a impus aseara in fata echipei secunde a Stelei cu 3-1. La final, viitorul tehnician ros-albastru a vorbit despre partida, dar si despre mandatul pe care il va prelua in curand.

Dica a anuntat ca a stabilit deja programul de vara al stelistilor si spune ca s-au demarat discutiile pentru aducerea mai multor jucatori!

"Nu a fost un meci ciudat. Stiam ca mai am doua meciuri de disputat pe banca Pitestiului, e normal sa-mi fac treaba pana la capat, pentru ca sunt profesionist.

Ii cunosteam pe juniorii Stelei, pentru ca unii dintre ei erau acolo si cand eram secund. Sunt fotbalisti de viitor, astept si sper ca ei sa faca pasul catre prima echipa.

Am petrecut un an si jumatate la Pitesti, a fost o perioada fantastica, jucatorii au fost minunati si ne-am indeplinit obiectivul. Este meritul lor ca eu am ajuns sa antrenez Steaua si le multumesc pe aceasta cale. Sunt jucatori de valoare la Pitesti si cred ca se pot bate la promovare si la anul, cand vor juca in liga a doua", a spus Nicolae Dica.

Dica spune ca are "un buget fara limita" si ca vrea mai multi jucatori din Liga I, pe care stelistii i-au putut urmari mai indeaproape. Si cativa straini sunt pe lista.

"Sunt discutii cu anumiti jucatori, speram sa reusim sa-i aducem, pentru ca, stiti si voi, preturile sunt mari atunci cand Steaua se intereseaza de un fotbalist. Dar patronul investeste si speram sa perfectam mutarile pe care ni le dorim.

Ne dorim jucatori din Liga I, pentru ca ii cunoastem bine. Dar sunt si jucatori de afara pe lista, speram sa aducem macar unul. Vom vedea daca va ajunge la Steaua un polonez sau un jucator de alta nationalitate.

Budescu a mai fost dorit de Steaua si in iarna, dar nu s-a ajuns la o intelegere. Este un jucator de valoare si ar fi binevenit la Steaua, cu siguranta!

Este un plus ca Nita si-a prelungit contractul, pentru ca este un jucator important, un baiat de caracter, pe care il cunosc foarte bine.

S-a stabilit deja programul Stelei, avem cantonamentele stabilite, la fel si datele meciurilor amicale. Trebuie sa vedem doar cu ce adversari vom juca.

Nu s-a stabilit un buget de transferuri, este fara limita.

Avem regula cu jucatorul U21, dar vom vedea care va fi acel fotbalist. Depinde de cat de mult isi doresc tinerii", a mai spus Dica.

Dica anunta ca va mai coopta cativa oameni in stafful tehnic al Stelei.

"Vor mai fi si alti oameni in stafful meu, insa va voi transmite atunci cand vom avea toate lucrurile puse la punct", a conchis acesta.