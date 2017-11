Cel mai neasteptat transfer din Liga 1! Toti ochii erau pe Morutan, dar un alt jucator de la Botosani isi face bagajele: oferta primita de la un club important din Europa

Olimpiu Morutan este cel mai curtat fotbalist de la FC Botosani, insa un alt jucator sta cu bagajele la usa. Andrei Burca se pregateste sa plece in perioada de transferuri din iarna.

Fundasul in varsta de 24 de ani este dorit de Sparta Praga, informeaza Gazeta. Burca a fost urmarit de cehi, iar moldovenii vor primi o oferta clara pana la finalul anului. Spre deosebire de cazul Morutan, Botosani nu cere o suma foarte mare in schimbul lui Burca: 300.000 de euro este pretul fixat de Botosani.



Daca va ajunge la Sparta Praga, Burca va fi coleg cu un alt roman: Bogdan Vatajelu. Burca a fost transfert de Botosani in 2016 si mai are 3 ani si sase luni de contract cu echipa moldava.