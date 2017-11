Ce onoare! Gnohere, nominalizat de francezi la "Stranierul lunii". Ce impresie le-a lasat golgheterul Ligii I

Goleadorul stelistilor, Harlem Gnohere, a fost nominalizat de o publicatie franceza pentru titlul de stranierul lunii!

Golgheter al Romaniei si aflat intr-o forma excelenta, Gnohere a fost nominalizat de publicatia franceza Frenchtouch.fr pentru titlul de "stranierul lunii". Varful stelist se lupta cu alti trei jucatori, intre care si mult mai cunoscutul Geoffrey Kondogbia, fost la Inter, acum la Valencia.

"Cazul lui Harlem Gnohere cu siguranta o sa va intereseze. Varful de 29 de ani este nimeni altul decat golgheterul Romaniei. Impartasind aceasta informatie cu prietenii cu siguranta te va face un cunoscator al sportului cu balonul rotund. Si pentru credibilitate, poti adauga statistica. Fost la Charleroi, in Belgia, acesta a reusit sa impresioneze in luna octombrie la Steaua. Chiar daca nu castiga titlul de stranierul lunii, cu siguranta poate fi desemnat jucatorul lunii in Romania", scriu francezii.

Alaturi de Gnohere, Frenchtouch.fr i-a nominalizat pe Geoffrey Kondogbia, de la Valencia, Florian Taulemesse, de la AEK Larnaca, si Benjamin Pavard, de la Stuttgart.