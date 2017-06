Bison power! Gnohere s-a facut culturist in cantonamentul din Slovacia: cum arata acum atacantul | FOTO

Bizonul Gnohere se transforma usor, usor in culturist. Atacantul, recunoscut pentru calitatile sale fizice, trage din greu la antrenamentele lui Dica.

Gnohere a obisnuit in ultimii doi ani cu faptul ca se prezinta dupa vacanta avand cateva kilograme in plus. Acelasi lucru s-a intamplat si acum, insa nu chiar ca in perioada Petrolul ori Dinamo, cand acesta ajungea chiar si la 95 de kilograme.

Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie ca Gnohere are acum 85 de kilograme si se incadreaza in parametrii ceruti de Dica.

De altfel, forma fizica impresionanta la care a ajuns Gnohere poate fi remarcata si in ultima fotografie postata de acesta pe contul sau de socializare.

"Gnohere avea 125 de kilograme! Pai, a fost la mine la Palat, l-am vazut, ams tat de vorba cu el. Dar cand le da un branci colegilor la antrenamente, sar aia care incotro", spunea Becali despre Bizon, cand l-a transferat.