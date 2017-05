Becali a EXPLODAT dupa CSU - Viitorul: "Am facut hartie la FRF, la UEFA! Nu se poate asa obraznicie! Sa fie EXCLUSI!"

Patronul Stelei a reactionat extrem de dur dupa ce CSU Craiova a folosit mai multi juniori in partida cu Viitorul.

Steaua mai are doar sanse teoretice la titlu dupa victoria Viitorului la Severin contra Craiovei. Echipa gazda a folosit mai multi jucatori tineri, strategia acestora fiind atacata de catre Gigi Becali. Acesta a vorbit pentru ProTV despre situatie, spunand ca Steaua va face plangere la Federatie si UEFA.

"Nu se face asa ceva. Parerea mea este ca trebuie sa ia masuri si Liga, si Federatia, si UEFA. Nu poti chiar sa faci ce vrei la fotbal. Cand esti la fotbal esti intr-o asociatie de 14 (echipe) nu esti tu singur pe tarla sa semeni grau si porumb cum vrei tu. Daca esti in casa cu 14 oameni nu faci doar ce vrei tu.



Probabil in regulament se stipuleaza despre desconsiderarea competitiei dar probabil nu sunt in regulament mai multe sanctiuni pentru ca nu s-a gandit nimeni ca cineva poate sa faca asa ceva, sa aiba o asemenea obraznicie. Parerea mea este ca trebuie penalizati, de catre noi, cei 14.



Eu i-am spus lui Vali (Argaseala) sa faca hartie si la UEFA, si la Federatie. Nu vreau sa se comenteze in niciun fel Viitorul, da? Viitorul a castigat, sa fie sanatosi. Nu vreau sa discut nimic despre Viitorul si despre Hagi. N-au nicio vina. Aici este vorba despre niste oameni care cred ca pot veni intr-o asociatie de 14 si pot face cum vor ei. Ca vezi Doamne, ca vor sa valorifice niste copii. Nu, aici este competitie care trebuie respecta si trebuie respectati toti membri asociatiei. Daca nu, iesi afara din asociatie!



Ii dau dreptate lui Marcel Popescu, este si vina noastra ca am ajuns in situatia asta dar ei nu au vreo scuza. Nu exista sa se menajeze peste 10 zile. Aici lucrurile sunt evidente. Nici pe banca nu aveau titulari, erau niste copii care am inteles ca sunt mai buni decat aia pe care i-au bagat. Nu se face asa ceva! Asociati de felul acestuia trebuie dati afara.

Trebuie bagat la Liga (pe ordinea de zi), dat in Comitetul Executiv al Ligii si la Adunararea Generala si sa fie exclusi. Du-te tata in divizia B si joaca acolo si batjocoreste acolo. Repet, n-am nimic cu Viitorul, sa se inteleaga.

Asteptam reactia Ligii, i-am zis lui Vali sa faca si la UEFA pentru ca oamenii astia nu merita sa stea intr-o asociatie. Se poate intampla si cu o echipa mica in playout, la retrogradare o echipa sa nu mai joace ultimele 2-3, sa puna copiii ca nu mai au de joace.

Nu am niciun fel de problema daca CFR nu are cea mai buna echipa, nu zic asta pentru ca nu poti sa ceri altora sa lupte pentru mine, nu poti sa ceri CFR-ului sa isi dea viata pe teren. Dar nu sa bagi copii de 17 ani, asta cer, nu accept. Nu-i condamnau daca bagau rezervele, asta era. Dar cu rezervele, nu cu copii. Nu cred ca CFR va face asa ceva. Nu vor face asa ceva, nu stiu daca ei isi vor da viata pe teren cand nu mai au obiectiv ca de aia am dat atunci cu Universitatea Cluj, nu mai aveau niciun obiectiv de asta am vrut sa-i motivez. Sau e de preferabil sa bagi juniorii? Nu este desconsiderarea competitiei, este chiar coruptie! Cum spune in lege ca nu faci ce ar trebui sa faci ca sa aduci cuiva un prejudiciu, atunci este coruptie" a spus Gigi Becali pentru ProTV.