"Am primit o oferta ireala pentru Alibec! Nu mi-a venit sa cred!". Becali dezvaluie interesul unei "echipe mari" pentru atacant

Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Gigi Becali a stabilit in ultimii ani mai multe recorduri in privinta transferurilor in strainatate, prin cedarile unor fotbalisti precum Vlad Chiriches, Florin Gardos si Nicusor Stanciu.

Cu probleme in privinta indentitatii, in urma scandalului cu CSA, echipa Latifundiarului din Pipera continua sa aiba "priza" la formatii importante din Europa. Jucatorii ros-albastri sunt urmariti de cluburi din Vest, iar cel putin doi dintre ei ar fi in acest moment monitorizati indeaproape.

Sursele ProTV si Sport.ro au confirmat ca la meciul cu Dinamo, in tribunele National Arena au venit oficiali ai clubului Celtic Glasgow pentru a-l urmari pe Ovidiu Popescu. Nu doar mijlocasul a fost insa monitorizat! Gigi Becali a dezvaluit la Ora Exacta in Sport ca un alt club l-a urmarit si pe Denis Alibec, trimitand chiar o hartie pe adresa formatiei ros-albastre.

Becali a spus la Sport.ro ca a primit "o oferta care l-a lasat uimit" pentru Alibec, dar ca a decis ca jucatorul trebuie sa mai evolueze pentru FCSB macar un sezon, mai ales ca acesta a fost achizitionat in urma cu doar cateva luni.

"Exista interes si pentru Alibec, dar nu vreau sa o spun. O sa spuneti ca mint, ca ma laud. E o oferta prea mare si nu vreau sa spun. Nici mie nu mi-a venit sa cred. Pe bune ca am ramas uimit, a fost ceva peste gandirea mea. Alibec, daca jucam in UCL, va pleca pe bani multi de tot", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro