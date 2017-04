Inca unul de la CFR! Cu Deac rezolvat, Becali e pregatit sa mai ia un fotbalist din Gruia, pe un post PROBLEMA

Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Gigi Becali a anuntat ieri dimineata, la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro, ca mijlocasul Ciprian Deac va ajunge la FCSB cel mai tarziu de la 1 iunie. Acesta a confirmat ca a batut palma cu fotbalistul: "Junior Morais, de la Astra, si Deac, de la CFR, vor fi jucatorii nostri", a spus Latifundiarul din Pipera.

Pe langa Deac, Becali isi mai doreste sa deschida discutiile pentru inca un fotbalist al CFR-ului, noteaza Digisport.

Formatia ros-albastra, care pare sa-si fi facut deja o obisnuinta din a transfera fotbalisti de la fosta campioana, exemple fiind in ultima vreme Muniru, Tade, Jakolis ori, mai nou, Deac, vrea sa-si rezolve problemele din defensiva cu fundasul central Ionut Larie.

Reghecampf s-a bazat in meciul cu Dinamo pentru axul central al defensivei pe doi fotbalisti reprofilati, Pintilii si Moke, dat fiind ca Tamas a fost suspendat, iar Balasa accidentat. Din acest motiv, la vara, Becali intentioneaza sa mai aduca un aparator, acesta avandu-l pe lista pe Ionut Larie, pe care l-a dorit si in iarna, dar la care a renuntat la momentul respectiv.

Digisport scrie ca Larie va deveni liber de contract la finalul sezonului, iar o oferta a lui Becali l-ar putea convinge. In prezent, fotbalistul incaseaza circa 5.000 de euro lunar la CFR.

"Depinde ce oferta va veni de la Steaua, daca va veni una. Am primit o oferta de prelungire de la CFR, dar nu ma grabesc si astept sa vad ce oferte o sa mai am", spunea Larie in luna februarie, la inceputul celei de-a doua jumatati a sezonului.

Ionut Larie este evaluat de site-ul transfermarkt.de la 1.000.000 euro. Acesta a ajuns la CFR in 2014, dupa ce a mai evoluat la Viitorul.