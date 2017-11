Suporterii maghiari au venit cu ARSENAL DE RAZBOI la Craiova! Captura incredibila a autoritatilor! VIDEO

Suporterii maghiari venisera pregatiti pentru razboi la Craiova, anunta Stirile ProTV.

Bate de baseball, bastoane telescopice, lanterne cu electro-socuri, sprayuri cu gaz lacrimogen, cagule, cutite si un box metallic pe langa petarde, si fumigene!

Cu acest arsenal au intrat in Romania cei 100 de suporteri maghiari ai echipei de handbal din Debrecen.

Armele au fost descoperite si confiscate de jandarmii din Bihor, judet in care ultrasii au fost controlati inaine sa ajunga la Craiova, unde echipa lor favorita are meci in aceasta seara.

Suporterii maghiari sunt escortati pe toata perioada sederii in Romania pentru a fi evitate orice fel de violente, anunta Stirile ProTV.

Echipa de handbal feminin SCM Craiova a invins sambata, pe teren propriu, formatia ungara DVSC Debrecen, cu scorul de 24-19 (16-11), in prima mansa din turul III al Cupei EHF.

Pentru SCM Craiova au marcat Ardean-Elisei 6 goluri, Pricopi 6, Florianu 5, Nikolici 3, Radoi 1, Ticu 1, Tudor 1, Vizitiu 1, iar de la DVSC s-a remarcat Grigel 7 reusite.

Partida retur va avea loc in 19 noiembrie, in Ungaria, iar echipa castigatoare se va califica in faza grupelor, care programeaza meciuri din 6-7 ianuarie 2018.

Tot in turul III al Cupei EHF evolueaza si HC Zalau, care a obtinut, vineri, o victorie pretioasa in mansa tur, in deplasare, cu Hypo Viena, scor 30-22 (17-11). Mansa retur va avea loc in 18 noiembrie, la Zalau.

HC Zalau a eliminat in turul II formatia turca Ankara BSK. Alte doua echipe romanesti – CSM Roman si Dunarea Braila – au pierdut in turul II, ratand faza urmatoare.

Romania mai este reprezentata in competitiile continentale feminine de campioana en-titre, CSM Bucuresti, in grupa A a Ligii Campionilor.