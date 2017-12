15:00 LIVE Romania - Paraguay | Debutam la Campionatul Mondial! Romania, singura nationala prezenta la toate turneele finale! PROGRAMUL si GRUPELE

09:42 Romania, gata pentru cel de-al 23-lea Mondial



Nationala feminina de handbal este pregatita pentru debutul la Campionatul Mondial din Germania. Echipa antrenata de Ambros Martin se va duela in primul meci cu Paraguay, urmand sa le intalneasca apoi si pe Solovenia, Spania, Angola si Franta.



Romania este singura tara care nu a ratat niciun turneu final de Campionat Mondial!



La 10 ani de la Mondialul de handbal masculin, Germania il gazduieste si pe cel feminin, pe care l-a mai primit "la ea acasa" cu alte doua ocazii, in 1965 si 1997!



Sase orase vor gazdui cele 84 de meciuri ale turneului final, cea mai mare sala fiind cea de la Hamburg, cu o capacitate de circa 12.500 spectatori.



Bronz mondial la ultimul turneu final, Romania merge in Germania cu o nationala schimbata, dar cu ganduri mari. Cristina Neagu & Co vor fi conduse de ibericul Ambros Martin, omul care a dus Liga Campionilor la Gyor.



Lotul Romaniei: Iulia Dumanska, Denisa Dedu – portari, Valentina Elisei Ardean, Ana Maria Popa – extreme stânga, Cristina Neagu, Cristina Florianu, Gabriella Szucs – interi stanga, Eliza Buceschi, Madalina Zamfirescu, Cristina Laslo- centri, Crina Pintea, Timea Tatar, Cynthia Tomescu – pivoti, Melinda Geiger, Ana Maria Dragut – interi dreapta, Aneta Udristoiu, Ana Maria Berbece – extreme dreapta



Programul grupei Romaniei



2 decembrie: Franta – Slovenia, Romania – Paraguay, Spania – Angola



3 decembrie: Slovenia – Romania, Angola – Franta, Paraguay – Spania



5 dcembrie: Franta – Paraguay, Romania – Spania, Slovenia – Angola



7 decembrie: Romania – Angola, Spania – Franta, Paraguay – Slovenia



8 decembrie: Angola – Paraguay, Spania – Slovenia, Franta – Romania



Grupele Mondialului



Grupa A (se disputa la Trier): Franta, Romania, Spania, Slovenia, Angola, Paraguay



Grupa B (Bietigheim-Bissingen): Norvegia, Suedia, Cehia, Ungaria, Argentina, Polonia



Grupa C (Oldenburg): Danemarca, Rusia, Brazilia, Muntenegru, Japonia, Tunisia



Grupa D (Leipzig): Olanda, Germania, Serbia, Coreea de Sud, China, Camerun