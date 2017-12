Istorie pe muchie de cutit! Ce plusuri si minusuri are nationala Romaniei dupa patru meciuri la CM de handbal

Nationala de handbal feminin a Romaniei nu a mai inceput atat de bine un turneu final din 2005, atunci cand reusea sa castige meciurile cu Argentina, Camerun, Ucraina si Franta, incheind grupa cu o victorie contra Macedoniei.

Adrian Costeiu / adrian.costeiu@protv.ro



Atunci, in frigul din Sankt Petersburg, „tricolorele” reuseau sa castige medalia de argint, cu o singura infrangere, cea din finala cu Rusia. Lucrurile stau diferit acum, iar singurul numitor comun cu echipa de atunci e extrema stanga Valentina Ardean-Elisei. Dar poate Romania repeta acea performanta si in Germania? Sport.ro analizeaza plusurile si minusurile nationalei, inaintea meciului cu Franta, unul care nu mai conteaza pentru nimic si in care Ambros Martin trebuie sa isi odihneasca jucatoarele de baza, intrucat rezultatul nu poate duce Romania mai jos de locul secund, in timp ce Franta nu poate urca mai sus de locul 3.



Dumanska, un real castig in poarta

Riscul asumat de Ambros Martin si de antrenorul cu portarii Jaume Fort a fost unul imens. Sa iei doar doua portarite in lot e deja un lucru neobisnuit. Ca ele sa aiba 23, respectiv 21 de ani, e aproape nemaintalnit. Spre exemplu, portarii Frantei – Leynaud si Darleux – au 29 si 28 de ani. Cei ai Norvegiei – Lunde si Grimsbo – cei mai buni deocamdata la acest turneu final, au 37, respectiv 32 de ani, iar numai Lunde are 4 medalii de aur la Europene, 2 la JO si una la Mondiale! Insa, cel putin pana acum, lucrurile stau bine pentru nationala tricolora.

Iulia Dumanska, care cucerea bronzul anul trecut cu nationala de tineret la Mondialul din Rusia, e revelatia echipei. Jucatoarea nascuta in Ucraina, la Horodenka, dar naturalizata in urma cu doi ani este pe locul 4 in topul portarilor de la acest turneu final, cu 44% procentaj de blocare a aruncarilor adverse! La doar cinci puncte procentuale de lidera Lunde si la trei puncte procentuale de locul secund, ocupat de Grimsbo. E adevarat, Dumanska nu se afla in top la numarul de parade – 29 (Lunde are 49!) – insa evolutia ei a dat siguranta apararii din toate punctele de vedere. Insa aici exista si un minus: Denisa Dedu, celelalt goalkeeper al Romaniei! Daca Dumanska va prinde o zi slaba, Dedu trebuie sa fie in forma, insa procentajul ei e mult mai slab, 27%, cu doar 18 parade, desi Dumanska a avut doua aruncari mai putin de aparat. Iar intr-un meci eliminatoriu, cum va fi cel din optimi, poarta e vitala!

Atacul? Cvasidependent de Neagu

Dupa patru meciuri jucate, nationala Romaniei se afla pe pozitia a 13-a din 24 de formatii in topul atacurilor de la acest turneu final, cu 106 goluri. E drept, „tricolorele” nu au fortat cu Paraguay, au avut un meci mai greu cu Angola decat alte formatii cu Camerun, China sau Tunisia, insa cifrele trag un mic semnal de alarma. Iar problemele incep odata cu blocarea Cristinei Neagu.





E clar ca planul lui Ambros Martin a fost ca Neagu sa fie odihnita cat e posibil de mult in partidele cu Paraguay si Angola, iar faptul ca Romania si-a asigurat prima pozitie inaintea meciului cu Franta poate fi crucial pentru vitalitatea Cristinei, cunoscuta ca tine enorm la recuperarea de dupa partide. Deocamdata, Neagu e jucatoarea care a evoluat cel mai mult din nationala la acest turneu final, 3 ore si 34 de minute, cu cinci minute peste Aneta Udristioiu. Insa interul stanga al CSM-ului a fost odihnita cu Paraguay (43 de minute si 30 de secunde jucate) sau chiar cu Angola (52 de minute si 40 de secunde). Lucru care l-a ajutat pe Ambros Martin sa inteleaga ca, intr-un meci capital, nationala e cvasidependenta de Cristina.

Neagu a aruncat la poarta de 53 de ori in primele patru meciuri, cat Udristioiu, Geiger si Buceschi la un loc, iar cand superstarul nationalei e blocat de aparare, asa cum s-a intamplat in meciul cu Spania, atacul sufera teribil. Fara aruncare la poarta intre minutele 32 si 47 cu Spania, Neagu a incercat in permanenta sa evite intermediarul advers iesit aproape un metru in intampinare, in timp ce Romania a marcat doar de patru ori in 15 minute! Din acest motiv, un meci bun al lui Buceschi sau Geiger e obligatoriu in fazele superioare ale competitiei. Pentru ca, din pacate, nationala Romaniei se rezuma, in mare parte, la Neagu. 30% din totalul aruncarilor „tricolore” au fost ale interului stanga, in timp ce extremele Udristioiu, Elisei, Berbece si Iuganu au aruncat, impreuna, de 37 de ori! Singura arma care pare ca functioneaza e vechiul joc cu pivotul al Romaniei. Daca Stanca si Manea nu mai sunt in lot, se pare ca Crina Pintea e un alt real castig, marcand 16 din cele 21 de aruncari avute, fiind a doua golghetera a echipei, la mare distanta de Neagu, care a reusit 29 de goluri.

Apararea, inca in constructie

Insa poate cea mai spinoasa problema a Romaniei o reprezinta apararea. Scotand meciul cu Paraguay din ecuatie, mai raman cele cu Slovenia (31-28), Spania (19-17) si Angola (27-24). Cu adevarat, defensiva a functionat la parametri optimi doar in jocul contra ibericelor. Dar si atunci au existat sincope majore, numarul mic de goluri marcat de echipa spaniola fiind si din cauza evolutiei slabe pe atac, un „hiatus” de aproape 18 minute fara gol marcat, in partea a doua a primei reprize, fiind aproape nemaintalnit!

In schimb, lucrurile nu au stat deloc bine in celelalte doua meciuri. Exista doua probleme care trebuie reparate urgent de Ambros Martin. Prima e cea din extrema dreapta, acolo unde Aneta Udristioiu e deseori depasita de adversara, dupa ce jucatoarea CSM-ului strange prea mult langa intermediar. Astfel, coltul e lasat liber, iar extrema adversa are timpul necesar pentru a-si mari unghiul de aruncare si a-si usura munca. Primele doua goluri din repriza secunda cu Spania, survenite in decurs de doua minute, au fost primite in acest mod. In meciul cu Slovenia, Ines Amos a avut 6 aruncari, marcand doar de trei ori. E prea mult pentru o echipa cu pretentii la medalii la Mondial!

Probleme sunt si in axul central al defensivei, acolo unde Pintea, o jucatoare dura, poate primi usor prima eliminare in 10-15 minute de la startul jocului. Cu o a doua eliminare rapida, pivotul nostru poate fi scos din joc, iar Florianu nu a dat inca randamentul scontat pe acea pozitie. Exista probleme, totodata, si la coeziunea blocului defensiv, intermediarii strangand tarziu cu centralul. Astfel, liniei de 9 metri adverse ii e mai usor sa marcheze, lucru care s-a vazut si cu Angola, africancele marcand 10 goluri din 19 aruncari de la 9 metri, in timp ce Slovenia a marcat de 9 ori cu aruncari puternice. In meciul cu Franta, selectionerul Romaniei o va avea la dispozitie si pe Gabi Szucs, ramasa in tribune pana acum, care o va inlocui pe Madalina Zamfirescu.