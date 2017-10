Acuzatii incredibile! CFR indica BLAT cu arbitrii la meciul cu Botosani si cere intereventia urgenta a Federatiei: "Asa a trebuit sa fie"

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Ardelenii au fost extrem de nemultumiti dupa acest meci si au acuzat in termeni duri arbitrajul. Primul a fost antrenorul Dan Petrescu, imediat dupa incheierea partidei, iar acum a venit si randul presedintelui Muresan.

Iuliu Muresan a declarat ca nu a vazut asemenea arbitraj de cand a intrat in fotbal si cere interventia FRF si CCA dupa acest meci.

"Am avut penalty clar, a mai fost faultat Culio, era de "galben". A mai fost o faza cand a fost un fault facut de un jucator de la Botosani, pe finalul meciului. Asa a trebuit sa fie, nu poti sa nu te gandesti la anumite lucruri cand vezi maniera de arbitraj. Noi n-am beneficiat de asemenea arbitraj de cand sunt eu in fotbal. Nicio greseala nu a fost pentru noi. FRF si mai ales CCA sa analizeze cu atentie acest arbitraj si sa ia masuri severe. Am jucat mai bine decat Botosani, am fost echipa pozitiva, dar ni s-a pus frana de arbitru", a declarat Iuliu Muresan la ProX.