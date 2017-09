Marile sperante | Real si Dortmund si-au descoperit noile perle inaintea superbataliei din UCL: spectacol in 2-1 cu Alaves si 6-1 cu Gladbach

Real Madrid si Borussia Dortmund si-au castigat meciurile din campionat inaintea superbataliei din UEFA Champions League, transmisa marti seara, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV

Meci de vis pentru Dani Ceballos

Dani Ceballos este omul zilei la Real Madrid. Tanarul fotbalist, cel mai bun jucator al Europeanului Under 21 din Polonia, a marcat primele sale goluri pentru Real. Ceballos a dat o dubla in victoria cu Alaves, scor 2-1. Tot atatea goluri marcase el in 65 de partide jucate pentru Betis Sevilla.

Ceballos a fost pentru prima data titular la Real, tinandu-l pe banca pe Gareth Bale. El mai avea doar 33 de minute jucate la Real, de la transferul din vara.

Marti, Real Madrid o va intalni pe Borussia Dortmund in UEFA Champions League, IN DIRECT la ProTV. Pentru Dani Ceballos, meciul are o seminificatie uriasa: el poate fi pentru prima data titular in UEFA Champions League, pe terenul celui mai in voga jucator sub 20 de ani - eroul Pulisic de la Dortmund.

Raspunsul Borussiei: 6-1 cu Gladbach

Borussia Dortmund nu s-a lasat mai prejos si a castigat la scor in Bundesliga. Formatia de pe Signal Iduna Park l-a scos la rampa pe tanarul Max Philipp, autor al unei duble.

Philipp, de doua ori, Aubameyang, cu un hat trick, si Weigl au adus victoria lui Dortmund. Pentru oaspeti a punctat Stindl.

