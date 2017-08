"Va zic sincer ce cred". CIOCANUL Klitschko a comentat pentru prima data lupta dintre Mayweather si McGregor. Ce a spus fostul campion la grea

Wladimir Klitschko, fostul supercampion al categoriei grele din box, a vorbit despre "lupta milioanelor" consumata in weekend intre Floyd Mayweather si Conor McGregor. Ucrainianul s-a declarat impresionat de spectacol si de competitivitatea lui McGregor.

"Ciocanul de otel" Klitschko spune ca se astepta la o victorie mai rapida a lui Mayweather si ca irlandezul McGregor l-a impresionat prin nivelul sau si calitatile de pugilist.

"Personal, nu ma asteptam ca McGregor sa fie atat de competitiv. Mai ales in primele runde, in care a etalat un box de calitate. El a urmat toate regulile boxului. Era greu sa-ti imaginezi, vazandu-l cum boxeaza, ca este un luptator de UFC, un luptator in cusca. A fost cu adevarat bun si merita tot respectul", a spus Wladimir Klitschko, citat de L'Equipe.

Floyd Mayweather l-a invins in weekend pe Conor McGregor prin TKO in repriza a 10-a. Cei doi au incasat in urma luptei circa 300, respectiv 100 milioane euro.