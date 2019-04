Surpriza uriasa pe care a avut-o o DIVA HOT cand iubitul s-a pus in genunchi in fata ei! S-a razbunat si l-a lovit sub centura! FOTO

Unul dintre cele mai tari cupluri din wrestling a oferit un moment extrem de amuzant!

Fostul campion al Statelor Unite din WWE, Zack Ryder, a comis-o grav chiar in fata fanilor! Aflat la Major Wrestling Figure Podcast, Ryder a profitat de faptul ca in ring se afla iubita lui, Chelsea Green, cunoscuta din TNA sub numele de Laurel Van Ness. El s-a pus in genunchi si i-a dat un ... ring de wrestling in miniatura!!

Fata nu a gustat gluma si l-a lovit sub centura pe Ryder! Totul a fost o farsa a luptatorului din WWE, cel care apoi chiar a cerut-o in casatorie pe Chelsea Green iar aceasta a acceptat! Cei doi formeaza un cuplu de mai multe luni.

Zack Ryder va lupta la Wrestlemania 35 in weekend alaturi de bunul sau prieten, Curt Hawkins, intr-un meci pentru centurile la echipa. Chelsea Green este momentan accidentata - la chiar debutul ei in NXT, Chelsea a suferit o fractura la incheietura mainii.