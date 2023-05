Jucătoarea română Alexia Căruţaşu, care a ales să reprezinte Turcia, a câştigat Liga Campionilor la volei feminin cu echipa VakifBank Istanbul, care a învins-o pe Eczacibaşi Dynavit Istanbul cu scorul de 3-1 (27-25, 25-17, 23-25, 25-17), sâmbătă, în finala desfăşurată la Pala Alpitour din Torino.

VakifBank a obţinut victoria după o oră şi 50 de minute de joc.

VakifBank a câştigat competiţia pentru a şasea oară în total şi a treia oară consecutiv.

Italianca Paola Ogechi Egonu a fost MVP-ul finalei, cu 40 de puncte reuşite pentru VakifBank.

Gabriela Braga Guimaraes a adăugat 15 puncte, iar Zehra Guneş a contribuit cu 10.

Sârboaica Tijana Boskovic s-a remarcat de la învinse, cu 16 puncte, alături de Hande Baladin, 15 puncte, şi Irina Voronkova, 13 puncte.

La finală au asistat 10.447 spectatori.

