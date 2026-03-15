CSA Steaua Bucureşti şi-a asigurat primul loc la finalul sezonului regulat al Diviziei A1 la volei masculin, după ce a învins-o pe CSM Corona Braşov cu scorul de 3-2 (25-23, 25-21, 21-25, 18-25, 18-16), sâmbătă, în Sala ''Dumitru Popescu-Colibaşi'', în etapa a 21-a.

Alexandru Raţă şi Svetoslav Ivanov au reuşit câte 22 de puncte pentru roş-albaştri, Seppe Baetens a contribuit cu 13 puncte, iar Krasimir Gheorghiev a adăugat 10 puncte.

De la Corona s-au evidenţiat Alejandro Miguel Gonzalez Rodriguez, cu 24 de puncte, Antony Gabriel Goncalves, cu 20 de puncte, Livan Osoria Rodriguez, 12 puncte, Ewoud Gommans, 10 puncte.