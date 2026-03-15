Steaua și-a asigurat locul 1 înainte de începerea play-off-ului!

Bucurie mare în Ghencea.

SteauaDinamocorona brasovAlexandru RațăSvetoslav Ivanov
CSA Steaua Bucureşti şi-a asigurat primul loc la finalul sezonului regulat al Diviziei A1 la volei masculin, după ce a învins-o pe CSM Corona Braşov cu scorul de 3-2 (25-23, 25-21, 21-25, 18-25, 18-16), sâmbătă, în Sala ''Dumitru Popescu-Colibaşi'', în etapa a 21-a.

Corona Brașov - Steaua 2-3

Alexandru Raţă şi Svetoslav Ivanov au reuşit câte 22 de puncte pentru roş-albaştri, Seppe Baetens a contribuit cu 13 puncte, iar Krasimir Gheorghiev a adăugat 10 puncte.

De la Corona s-au evidenţiat Alejandro Miguel Gonzalez Rodriguez, cu 24 de puncte, Antony Gabriel Goncalves, cu 20 de puncte, Livan Osoria Rodriguez, 12 puncte, Ewoud Gommans, 10 puncte.

SCM Zalău a învins-o pe CSM Bucureşti cu scorul de 3-0 (25-16, 25-15, 25-13), în deplasare, la Dobroeşti.

Bozidar Cuk (12 puncte), Thiago Suarez Mendoza (11) şi Albert Hurt (10) s-au evidenţiat de la învingători.

Campioana en-titre Dinamo vs Corona în sferturile din play-off

Cum arată Top 5 din Divizia A1 la volei masculin

1. CSA Steaua Bucureşti 51 puncte (19 jocuri)

2. CS Arcada Galaţi 46 (19)

3. SCM Zalău 42 (20)

4. CSM Corona Braşov 40 (20)

5. CS Dinamo Bucureşti 39 (19)

...

Info: Agerpres

Foto: sportsmedia

