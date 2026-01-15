CSM Arcada Galaţi şi CS Ştiinţa Explorări Baia Mare şi-au asigurat calificarea în sferturile de finală ale Cupei României la volei masculin, după rezultatele de miercuri seara.

Alexandru Raţă (15 puncte) şi Svetoslav Ivanov (10 p) au fost cei mai buni de la ”militari”.

De la gălăţeni, care au câştigat şi în prima manşă cu 3-0, s-a remarcat Ian Iereşcenko (11 puncte).

Arcada, echipa care a dominat voleiul masculin românesc din 2019 până în 2023 (5 titluri consecutive de campioană) a învins-o din nou pe CSA Steaua Bucureşti cu scorul de 3-0 (25-23, 34-32, 25-22), în deplasare, după un meci totuși teribil de disputat.

”🏐 VOLEI

Am părăsit Cupa

❤💙 Formația noastră a fost eliminată din Cupa României, la capătul unui meci disputat, în special în primele două seturi, în fața celor de la Arcada Galați, scor 0-3 (23-25, 32-34, 22-25).

👉 După 0-3 în tur, la Galați, în această seară, roș-albaștrii au intrat extrem de motivați pe teren, dornici să răstoarne soarta calificării. Numai că șansa nu a fost de partea noastră. În setul de debut și, mai ales în al doilea, Steaua a avut ocaziile ei, dar azi nu a fost să fie.

‼️ De mâine, această eliminare trebuie dată uitării! Trebuie să mergem înainte! Ne rămâne campionatul, o competiție în care suntem foarte bine poziționați în acest moment.

🔜 La finalul acestei săptămâni, formația noastră va evolua din nou pe teren propriu. Sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 18:00, Steaua va întâlni pe CS Unirea Dej, într-un joc din etapa a 13-a a Diviziei A1”, a postat la final Steaua București.

Știm șapte echipe calificate în sferturile de finală ale Cupei



Deşi a fost învinsă de CSM Bucureşti cu 3-2 (25-22, 21-25, 25-19, 18-25, 15-10), la Dobroeşti, CS Ştiinţa Explorări Baia Mare a obţinut biletul pentru sferturi, după ce s-a impus cu 3-1 în primul meci.

Vasile Breban (24 puncte) a fost cel mai bun om al băimărenilor, iar Marius Cheagă a contribuit cu 14 puncte.

De la ''tigri'' s-au remarcat Vinicius Lopes Da Silva (19), Marius Iftime (16) şi Ievheni Vakulenko (15).

În afară de Arcada Galați și CS Ştiinţa Explorări Baia Mare, celelalte cinci echipe calificate în sferturile de finală sunt: campioana en-titre CS Dinamo Bucureşti, Corona Braşov, SCM Zalău, SCM Craiova, Ştiinţa Bucureşti.

Ultima echipă se va stabili pe 18 ianuarie, după a doua manşă dintre CS Rapid Bucureşti şi Unirea Dej, informează Agerpres. În primul joc, Rapid a câştigat cu 3-0 la Dej.

