Echipa CSO Voluntari a fost învinsă şi miercuri, pe teren propriu, de formaţia turcă Galatasaray, scor 3-0, în manşa retur din semifinalele CEV Cup. Vicecampioana României ratează astfel calificarea în finala competiţiei.

În tur, Galatasaray, la care joacă şi Alexia Căruţaşu, a câştigat cu scorul de 3-0, pe seturi 25-15, 25-14, 25-19. Cu dubla victorie avansează în ultimul act, în care se va duela cu câştigătoarea din dubla Reale Mutua – Dresdners SC (3-2 în tur).

CSO Voluntari s-a calificat în semifinale în premieră, după ce a eliminat în sferturi campioana Volei Alba Blaj (3-1 şi 3-1).

În turul anterior, vicecampioana României a eliminat echipa poloneză Moya Radomka Radom (3-2 şi 3-1), după ce în optimi a trecut de VfB Suhl Thuringen (1-3, 3-0 şi ”set de aur”). La debutul în competiţie, CSO Voluntari a eliminat Las Palmas (3-1 şi 3-1).

