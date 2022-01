„Mă urmărea familia Becali, am intrat în ambasada SUA!” Anamaria Prodan, un nou atac la frații Becali: „Alergau singuri și terminau pe locul doi!”

Impresara n-a avut niciodată o relație apropiată cu cei doi frați care au făcut jocurile în fotbalul românesc vreme de mulți ani, însă lucrurile s-au deterioarat și mai mult când familia Becali l-a transferat pe Dennis Man la Parma peste capul agentului de jucători licențiat în Emirate.

Anamaria Prodan susține că transferul lui Man la Parma a fost aranjat de ea, doar că frații Becali au fost cei care au parafat actele și au încasat comisioanele.

„Frații Becali... Ei alergau singuri și câteodată terminau pe locul doi. Erau genul ăsta... Când nu ai concurență, e greu să spui că ești cel mai bun pentru că nu ai concurență. Corect? Urma pe care au lăsat-o este mare. Nici nu conta că erau singurii. Ei făceau toate transferurile și aveai fotbaliști mari în țară. Îi aveam pe Hagi, Gică Popescu, nume mari. Nu trebuia să vină nimeni, jucători așa mari se vindeau singuri.

E totuși o artă să vinzi ceva, te caută cineva și spune că îți dă un leu pe un pahar, tu trebuie să obții cinci miliarde. La modul ăsta se negociază. Dacă ai talent, poți să vinzi pe milioane. Eu am talent, eu am vândut pe milioane. Eu sunt numărul unu. Transferul lui Dennis Man, care a venit după transferul lui Stanciu a fost făcut de mine, dar a fost adjudecat din mers și făcut de altul”, a spus Anamaria Prodan în podcastul lui Codin Maticiuc.

Anamaria Prodan, urmărită pe stradă de familia Becali

„Eu am refuzat să lucrez pentru frații Becali. Eu m-am născut Ana Maria Prodan, am avut bani toată viața. Mama a fost Dumnezeu, a fost cântăreață de muzică populară. O ținea Ceaușescu în palmă. Era cea mai bună în meserie. La un moment dat, când mă urmărea familia Becali, am intrat în Ambasada SUA și am zis că mă urmăresc. Eu sunt cetățean american. Păi ce, s-a născut cineva pe pământ să-mi facă mie probleme și copiilor"? a mai spus Anamaria Prodan.